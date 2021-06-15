"Журналистка" грубо высказалась об украинском языке и разозлила сеть: теперь пытается оправдаться

"Просто я бы б**дь на**й запретила е**ный украинский язык", - написала она.

Студентка из Ирпеня оскандалилась из-за грубого высказывания об украинском языке (фото: скрин поста instagram.com/stories/kaleganovaa)

Себя девушка называет журналистом.

После того как автор публикации нарвался на хейт, этот пост студентка удалила, но скрины успели разойтись в сети.

Возмущенные пользователи интернета выяснили, что автором скандального высказывания является 18-летняя Диана из Ирпеня, которая учится в вузе на журналиста. Девушка также имеет опыт работы бариста.

Также указывается, что в школе в Ирпене, где она училась, девушку характеризуют как агрессивную, недисциплинированную, жалуются на ее хамство по отношению к учителям и так далее.

Фото: скрин поста instagram.com/stories/kaleganovaa

В своем Instagram в stories Диана опубликовала переписку с пользователями сети, которых крайне возмутили слова девушки об украинском языке. Она отметила, что "проснулась знаменитой", а в ответ на требования принести извинения девушка почему-то называет оппонентов националистами, биомусором, использует нецензурные ругательства.

Девушка нарвалась на критику в сети с требованиями принести извинения за оскорбительные высказывания об украинском языке (фото: скрин поста instagram.com/stories/kaleganovaa)

Позже она пожаловалась звонки с угрозами, которые стали поступать даже ее родителям.

"Насколько людям не**й делать. Они нашли номер моей мамы, они нашли мой номер, мой адрес, мою почту, пытаются взломать мои аккаунты", - чуть не плача жалуется студентка на видео.

А затем записала на камеру обращение, в котором, с одной стороны, извинилась за матерные высказывания об украинском языке, с другой стороны - пожаловалась "на неадекватов" - людей, чей гнев спровоцировала скандальным постом.

"Я хочу извиниться перед всеми людьми, которые топят за украинский язык, без всякого фанатизма, национализма, и всего прочего. И не собираюсь извиняться перед людьми неадекватными, которые пишут моей маме, звонят моей маме на работу, звонят шефу моей мамы...", - заявила девушка на камеру, и перечислила озвученные угрозы.

"Перед этими людьми я не собираюсь извиняться. Это неадекватные люди. В конце концов, у нас в стране свобода слова", - резюмировала студентка, дав понять, что под свободой слова она подразумевает возможность просто так матерно оскорблять украинский язык и людей, которые на нем говорят.