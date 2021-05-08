Дочь судьи Печерского суда извинилась за оскорбления украинцев: видео с оправданиями

Дочь судьи Печерского суда Киева извинилась за свое скандальное видео с грубыми высказываниями в адрес украинцев и заявлением о Крыме, которое вызвало в обществе резкую гневную реакцию. Студентка юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко записала новый ролик с оправданиями.

Девушка заверила, что ни в коем случае не хотела обидеть граждан Украины и тех, кто защищает территориальную целостность страны.

Свое прошлое видео с "наездами" на недовольных приездом российского рэпера Басты в Киев для концерта Анастасия назвала "эмоциональной позицией", так как является ценителем его творчества, но "не была осведомлена о его политических взглядах".

"Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю этого", - сказала девушка.

Отметим, что такие слова об неосведомленности прозвучали на следующий день после резонанса из-за матерного заявления студентки о том, что Крым якобы уже не украинский: "он уже не наш. Смиритесь с этим, бл**ь! Про**али!"

Теперь же ситуация кардинально изменилась. Анастасия говорит, что ее высказывания были неправильными, и вызвали "возмущение и оправданный гнев". Что в детстве она очень любила отдыхать в Крыму, и ей жаль, что "эта земля сейчас временно оккупирована".

Студентка высказалась о своих родителях судьях, и заявила о готовности ответить за прошлые слова согласно закону.

"Да, я действительно из семьи юристов, которые уважают закон и Конституцию Украины... Я осознаю, что я опозорила их имена. И в то же время мне 20 лет, я являюсь дееспособным человеком, и готова понести ответственность за сказанное", - говорит Анастасия.

Студентка 3-го курса университета Шевченко также рассказала о своем патриотизме.

"Также я хотела сказать, что являюсь патриотом своей страны. Я родилась здесь и выросла. Я уважаю людей, которые защищают мою страну. Я за целостность Украины. И я действительно хочу видеть ее единство и процветание. Всего доброго", - сказала девушка.

Видео: дочь судьи извинилась и ругательства в адрес украинцев и слова о Крыме

Напомним, что за день до "переосмысления" в сети появилось видео, снятое студенткой, с ее высказываниями о Басте, Крыме и украинцах. Волонтеры призвали руководство столичного вуза и правоохранителей отреагировать на слова девушки.

В сети рассказали о других "подвигах" дочери судьи

Позже в интернете также рассказали, что дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой и падчерица судьи Виктора Кицюка Анастасия в прошлом году попадалась пьяной за рулем в центре Киева.

Как написала журналистка Евгения Моторевская в своем Facebook, тогда патрульные составили протокол, дело попало в суд, но девушка на заседание не явилась, а просто прислала письменные показания и передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была.

"Указала, что на машине не ехала, а только грелась в ней, а перевозбуждена была - потому поссорилась с парнем. Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась. Но (о, чудо) уже в суд передала справку, что в ту ночь под действием вещества не была. Судьи этих объяснений хватило, чтобы закрыть дело", - говорится в публикации.