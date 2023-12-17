Журналісти 20 років незаконно прослуховували принца Гаррі: монарх пішов до суду

Деталі гучного скандалу

У 2020 році Гаррі залишив королівські обов'язки та переїхав до Каліфорнії з дружиною Меган. Тоді він твердо вирішив викрити тих британських журналістів, які весь цей час прослуховували життя члена королівської родини.

Серед них був і телеведучий та колишній редактор Daily Mirror Пірс Морган, який став головним критиком Гаррі та Меган.

Гаррі був одним із приблизно 100 позивачів, включаючи акторів, зірок спорту, знаменитостей і людей, які подали до суду на за звинуваченнями у зламі телефону та незаконному зборі інформації між 1991 і 2011 роками.

Суддя Тімоті Фанкурт дійшов висновку, що журналісти вдалися до хакерських дій для отримання інформації шляхом обману. Однак у медіахолдингу про це не знали виконавчий директор та юридичний директор групи.

Обвинувачені також приховали незаконну поведінку від парламенту, публічного розслідування стандартів преси у 2011-2012 роках, акціонерів та Високого суду під час судового розгляду у 2015 році.

Принц Гаррі отримав близько 180 700 доларів США після того, як суддя визнав, що той став мішенню журналістів Mirror Group Newspapers.

Ця справа - лише одна з чотирьох, які Гаррі розглядає у Високому суді. Він домігся права подати до суду аналогічну справу про злом телефону проти Associated Newspapers, видавця Daily Mail і Mail on Sunday.