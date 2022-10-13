Журналіста Михайла Ткача збила машина: що відомо

За словами Ткача, інцидент трапився сьогодні, 13 жовтня. Водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на пішохідному переході.

"Сьогодні вранці на пішохідному переході мене збила машина. Нічого серйозного. Забої. Я не схильний пов'язувати цей випадок з професійною діяльністю, але й водія ВАЗу, який натиснув на газ перед пішохідним і переді мною, теж складно зрозуміти", - написав Ткач.

Журналіст зазначив, що поліція та швидка медична допомога спрацювали швидко, "як годинник". Від госпіталізації Михайло Ткач відмовився, але зробив рентген та пішов працювати.

Хто такий Михайло Ткач

Журналіст видання "Українська правда", автор гучних матеріалів про "Батальйон Монако" - про втікачів українських олігархів та політиків. Після матеріалу "Форсаж під час війни" йому почали надходити погрози.

11 жовтня Михайло Ткач заявив про перешкоджання журналістській діяльності у зв'язку із візитом невідомих до водія його команди. До водія його знімальної групи приїхали шість чоловіків – четверо у військовій формі, двоє – у чорній.

Один із них представився поліцейським та звинуватив водія в тому, що він нібито 10 жовтня став винуватцем ДТП та залишив місце події. Також влаштував допит дружині водія та цікавилися його професійною діяльністю у сфері журналістики.

Із самим водієм їм поговорити не вдалося. Дочка водія набрала батька телефоном для спілкування з "гостями", але ті відразу пішли.

"Нещодавно ми зняли матеріал про столичних мажорів, гонщиків, які порушують спокій людей у цей воєнний час, влаштовуючи вуличну гонку. Я безпосередньо пов'язую цей факт зі зйомками та публікацією цього матеріалу та продовженням нашої журналістської діяльності щодо цих гонщиків та їх гонки. Закликаю правоохоронні органи відреагувати. Ми неодноразово писали заяви про перешкоджання журналістській діяльності, і вони можуть легко встановити, чи дійсно є якісь провадження щодо цього водія, чи це просто спроба залякати мене через людей, з якими ми працюємо", - розповів журналіст.