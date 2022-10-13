RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Журналиста Михаила Ткача сбила машина: что известно

Фото: журналист Михаил Ткач (facebook com mixailotkach)
Автор: Анна Шиканова

Украинского журналиста Михаила Ткача сбила машина на пешеходном переходе. Он не считает, что наезд произошел из-за его профессиональной деятельности, но есть некоторые странные нюансы.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Ткача, инцидент произошел сегодня, 13 октября. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешеходном переходе.

"Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной, тоже сложно понять", - написал Ткач.

Журналист отметил, что полиция и скорая медицинская помощь сработали быстро, "как часы". От госпитализации Михаил Ткач отказался, но сделал рентген и пошел работать.

Кто такой Михаил Ткач

Журналист издания "Украинская правда", автор громких материалов о "Батальоне Монако" - о беглых украинских олигархах и политиках. После материала "Форсаж во время войны" ему стали поступать угрозы.

11 октября Михаил Ткач заявил о препятствовании журналисткой деятельности в связи с визитом неизвестных к водителю его команды. К водителю его съемочной группы приехали шесть мужчин - четверо в военной форме, двое - в черной.

Один из них представился полицейским и обвинил водителя в том, что он якобы 10 октября стал виновником ДТП и покинул место происшествия. Также устроил допрос жене водителя и интересовались его профессиональной деятельностью в сфере журналистики.

С самим водителем им поговорить не удалось. Дочь водителя набрала отца по телефону для общения с "гостями", но те сразу же ушли.

"Недавно мы сняли материал о столичных мажорах, гонщиках, которые нарушают покой людей в это военное время, устраивая уличную гонку. Я напрямую связываю этот факт со съемками и публикацией этого материала и продолжением нашей журналистской деятельности в отношении этих гонщиков и их гонки. Призываю правоохранительные органы отреагировать. Мы неоднократно писали заявления о препятствовании журналистской деятельности, и они могут легко установить, действительно ли есть какие-то производства по отношению к этому водителю или это просто попытка запугать меня через людей, с которыми мы работаем", - рассказал журналист.

Кстати, ранее мы писали о том, что Притула сделал жесткое пожелание Путину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ткач