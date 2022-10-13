Журналиста Михаила Ткача сбила машина: что известно

По словам Ткача, инцидент произошел сегодня, 13 октября. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешеходном переходе.

"Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной, тоже сложно понять", - написал Ткач.

Журналист отметил, что полиция и скорая медицинская помощь сработали быстро, "как часы". От госпитализации Михаил Ткач отказался, но сделал рентген и пошел работать.

Кто такой Михаил Ткач

Журналист издания "Украинская правда", автор громких материалов о "Батальоне Монако" - о беглых украинских олигархах и политиках. После материала "Форсаж во время войны" ему стали поступать угрозы.

11 октября Михаил Ткач заявил о препятствовании журналисткой деятельности в связи с визитом неизвестных к водителю его команды. К водителю его съемочной группы приехали шесть мужчин - четверо в военной форме, двое - в черной.

Один из них представился полицейским и обвинил водителя в том, что он якобы 10 октября стал виновником ДТП и покинул место происшествия. Также устроил допрос жене водителя и интересовались его профессиональной деятельностью в сфере журналистики.

С самим водителем им поговорить не удалось. Дочь водителя набрала отца по телефону для общения с "гостями", но те сразу же ушли.

"Недавно мы сняли материал о столичных мажорах, гонщиках, которые нарушают покой людей в это военное время, устраивая уличную гонку. Я напрямую связываю этот факт со съемками и публикацией этого материала и продолжением нашей журналистской деятельности в отношении этих гонщиков и их гонки. Призываю правоохранительные органы отреагировать. Мы неоднократно писали заявления о препятствовании журналистской деятельности, и они могут легко установить, действительно ли есть какие-то производства по отношению к этому водителю или это просто попытка запугать меня через людей, с которыми мы работаем", - рассказал журналист.