Жри и не подавись: популярная киевская пиццерия попала в большой скандал

Популярная киевская пиццерия Mister Cat Pizza угодила в громкий скандал после того, как клиентам заведения буквально посыпалась рассылка с оскорбительным содержанием.

Пользователи сети стали скринить и выкладывать сообщения с грубыми и бранными предложениями от имени пиццерии.

В частности, там было написано (орфография и пунктуация оригинала сохранены): "у*бок ты все еще покупаеш у нас? вот ты лошара"; "мы нас*али тебе в пиццу потому что зарплату не платят уже третий месяц жри урод и не подавись".

Пиццерия Mister Cat Pizza попала в скандал (скрины из соцсетей)

"Разберитесь со своим персоналом! Ваши личные отношения никак не должны влиять на клиентов и данная коммуникация совсем ненормальная и явно изрядно подпортит репутацию сети, мы давно у вас ничего не покупали и больше вообще не будем после такого", - написала в Facebook пользователь Ксения Чепенко.

В комментариях предполагают, что компания каким-то образом обидела IT-шников.

В Mister Cat Pizza сразу же заверили, что к бранной рассылке отношения не имеют и в системе произошел технический сбой. Заведение извинилось за сообщения в социальной сети.

В пиццерии извинились за оскорбительную рассылку (скриншот)

Напомним, что не так давно пиццерия в Ровно угодила в громкий скандал из-за рекламного ролика, который был оформлен, как фильм для взрослых с участием блондинки и пятерых темнокожих парней.