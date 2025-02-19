Жовті чи зелені? Лікар розповів, які банани найкорисніші для здоров'я

Які банани корисніші

За словами лікаря, банани мають різну користь для здоров’я залежно від кольору шкірки. Кожна стадія дозрівання банана пропонує зовсім інший харчовий профіль - фрукт проходить три основні фази.

Зелений банан живить мікробіом кишечника, як будь-який інший пребіотик, оскільки він досягає товстого кишечника в основному неперетравленим і сприяє здоровій слизовій оболонці кишечника та загальній функції травлення.

Перекушування бананами, які мають зелену шкірку, корисно, якщо ви контролюєте високий рівень цукру в крові.

"У ньому мало цукру (лише 10 г порівняно з 17 г у стандартному жовтому банані), що корисно, якщо ви уважно стежите за цим", - додав медик.

Коли банани починають дозрівати, вони втрачають клітковину, але компенсують це шляхом підвищення рівня калію. На середніх стадіях банани також починають ставати м’якшими та дещо солодшими для споживання.

Калій - це мінерал, який допомагає контролювати баланс рідини в організмі, а також сприяє правильній роботі серцевого м’яза. Дорослі (від 19 до 64 років) потребують близько 3500 мг калію на день. Тоді як один банан може містити приблизно 360 мг.

Що варто знати про жовті банани

Однак класичні банани з жовтою шкіркою мають більше антиоксидантів. Також вони містять специфічні катехіни, які можуть допомогти захистити від хвороб серця та раку. Експерти наголошують, що шкірка банана містить більше катехінів, ніж м'якуш.

Вони також наповнені вітаміном С і В5, що робить його легким для травлення.

Фрукти, на яких з’являються темні плями, мають найвищий вміст корисних антиоксидантів.

Якщо банан не почав гнити, а тільки трохи потемнів, його можна сміливо їсти. У таких бананах збільшується кількість цукрів і антиоксидантів, що може бути корисно для здоров'я. Вони стають солодшими і чудово підходять для приготування різноманітних страв, таких як банановий кекс, млинці або смузі.

Після вживання перезрілого плоду організм миттєво отримує енергію завдяки високому вмісту цукру та антиоксидантів. Саме тому такі банани часто використовуються спортсменами для відновлення енергії після тренувань.