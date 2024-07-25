Жорстокі однокласники: 5 українських зірок, які були жертвами булінгу в школі

Кожен може зіштовхнутися з жорстокістю на свою адресу, навіть ті, хто домігся неймовірних успіхів.

Alyona Alyona

Реп-виконавиця неодноразово розповіла, як над нею знущалися в молодшій школі. Зокрема, через її фігуру. Реперка каже, що деякі моменти з пам'яті стерти дуже важко.

"Це вiдбувалося 1-2 рази на рiк. В актовій залi збирався потiк дiтей - а, б, в класи одного року і почерзi фотографувалися. Так от. Цi костюми нiколи на мене не налазили. Залишити мене саму в класi не могли, тому я сидiла в залi i чекала, поки всiх сфотографують", - розповідала зірка.

“I весь цей час з мене всi сміялися i говорили купу образливих слiв, типу "шо, жируха, не влазиш?", "ти ж тiльки не мiряй, бо костюм репне i нам нi в чому буде фоткатися", "Альона, а що, костюм мачухи для тебе не привезли?" і тд", - пригадувала вона.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Джамала

За словами виконавиці, вона неодноразово ставала жертвою цькувань. При чому, зізналася Джа, над нею знущалися не лише в школі, а й в музичному училищі.

"Я багато разів у житті зіштовхувалася з цькуванням, тільки в той час ніхто не використовував слово "булінг". Як мене тільки в школі не обзивали! Говорили, що у мене "безглузде прізвище", що я "задрот", "пеша" (бо любила співати в класі). А скільки довелося вислухати стосовно своєї національності і релігії! У музичному училищі це, до речі, тривало, правда, вже не такою мірою", - розповідала співачка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Злата Огнєвіч

Артистка приголомшила історією, що у школі її обзивали і бомжем, і страховиськом, і смердючкою. Зірка чула на свою адресу доволі образливі расистські жарти через колір шкіри.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich​​​​​​​)

Анна Трінчер

Анна Трінчер у дитинстві часто зіштовхувалася з булінгом. За 11 років вона була змушена змінити сім навчальних закладів з різних причин. В одній зі шкіл їй довелося також зіштовхнутися з приниженнями з боку хлопчика, який їй тоді подобався.

Після того, як вона почала зніматися в серіалі "Школа", стосунки з однокласниками погіршилися. Вони вважали, що вчителі ставлять їй оцінки несправедливо, писали про це в соціальних мережах і навіть відмовилися святкувати випускний разом із нею.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Володимир Остапчук

У дитинстві від булінгу страждають як дівчатка, так і хлопчики. Український ведучий Володимир Остапчук також зазнав жорстокості з боку однолітків.

У 9 класі однокласники почали дражнити його за гарне навчання. Одного разу в туалеті на нього чекали кілька старшокласників, які побили Володимира, залишивши на його тілі синці, і замкнули його в приміщенні.

На наступній перерві вони пригрозили йому, щоб він нікому не розповідав про те, що трапилося. За словами самого ведучого, основна претензія однолітків полягала в тому, що він був "ботаніком". У дитинстві Остапчук уникав ігор на вулиці з однолітками, побоюючись нових нападів.

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Оля Полякова

У шкільні роки Оля Полякова переживала через свою зовнішність, оскільки була найвищою і найхудішою серед однолітків. До того ж вона часто сутулилася. Інші учні насміхалися з неї, використовуючи образливі прізвиська, як-от "швабра", "жираф" і "дошка". Однак згодом Оля змогла прийняти і полюбити себе такою, яка вона є.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic​​​​​​​)