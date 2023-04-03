Жодного разу не посварилися. Під Києвом живе пара, яка 75 років у шлюбі: фото рекордсменів

Василь та Параска Кириченки щасливо прожили у шлюбі 75 років та 1 місяць. Подружжя встановило рекорд зі спільного проживання в Україні.

Про цю родину розповіла у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Що відомо про рекордсменів

Василь та Параска Кириченко познайомилися, коли їй було 14 років, а йому - 17. Пара одружилася у лютому 1948 року. Того року нареченій було 17 років, а Василеві - 21.

Все життя вони прожили у селі Кухарі Київської області. Діти стверджують, що батьки за все своє життя жодного разу не сварилися, принаймні - перед ними.

"Ну і хто після цього скаже, що кохання не може тривати вічно?" - підписала фото подружжя Лана.

Також Вєтрова розповіла, що парочка познайомилася на сусідній вулиці, у селі, де вони мешкали.

Василь та Параска в молодості (фото: Лана Вєтрова / Facebook)

Василь та Параска одружилися ще в 1948 році (Лана Вєтрова / Facebook)

На жаль, зберегти оригінали документів реєстрації подружжю не вдалося.

Втім, нещодавно вони оновили позначки у паспортах, що підтверджують дату їхнього розпису 22 лютого 1948 року.

А ще вони знайшли свої фотографії з часів перших побачень, де на звороті збереглися листи, які Василь писав тоді коханій.