Жодного колорадського жука не буде на городі: ці народні методи потужніші за хімію

Чому колорадський жук такий небезпечний

Не варто недооцінювати цього шкідника. Одна самка відкладає до 80 яєць на день - і вже через кілька тижнів на ваших грядках вирує справжня армія личинок. Вони швидко знищують листя, що послаблює рослину і може повністю зіпсувати врожай.

І це не лише про картоплю - жук полюбляє всі пасльонові, тож під загрозою опиняються томати, баклажани й навіть декоративні рослини. Саме тому важливо діяти швидко, не даючи шкіднику шансу закріпитися на грядках.

Ручне збирання та хитрощі для його спрощення

Найпростіший і водночас найнадійніший спосіб - збирання жуків руками. Звісно, це забирає час, але дозволяє миттєво зменшити кількість шкідників. Для цього беруть відро і віник - комах струшують із кущів прямо у посудину. Якщо знайдете яйця чи личинки на листках - обривайте їх без жалю. А щоб не дати жукам шансів вижити, усе зібране потрібно спалити.

Є й невеличка хитрість: можна посадити кілька кущів старої картоплі окремо, трохи пізніше основної посадки. Жуки швидко переміщуються на молоді пагони - і там їх буде легше зібрати. Це своєрідна "приманка", яка допомагає тримати ситуацію під контролем.

Колорадського жука треба винищувати усіма способами (фото: Pixabay.com)

Народні пастки, попіл і рослини-захисники

Існує багато способів зробити пастки. Один з дієвих - використання отруйної приманки з картоплі та сечовини: картопляні шматки замочують у розчині (1 склянка сечовини на 1 л води), кладуть у бляшані банки і прикопують їх на рівні ґрунту вздовж грядок. Перевіряйте щодня і щотижня змінюйте приманку.

Також добре діє деревний попіл - посипайте їм рослини вранці, коли ще тримається роса. Після дощу процедуру повторюють. Аналогічно діє і кукурудзяне борошно.

Під час висадки в лунки додавайте трохи попелу, цибулиння та квасолину - це природні репеленти, що відлякують жуків. А посадивши між рядами базилік, календулу, чорнобривці, часник чи навіть тютюн - створите ароматний бар’єр, який комахи просто не перетравлюють. У жуків чутливий нюх, тому такі запахи буквально виганяють їх із ділянки.

Відвари, розчини й інші народні рецепти

Якщо ж шкідників багато, варто вдатися до обробки настоями та відварами.

Наприклад, змішайте 150 мл оцту, 50 г гірчиці та 10 л води - це засіб обприскують рослини 1-2 рази на тиждень.

Або приготуйте відвар із чистотілу: прокип’ятіть його 15 хв, розведіть півлітра відвару в 10 л води - і обробляйте картоплю.

Ще один варіант - полин, кульбаба чи хвощ. Відваріть 200 г зелені, дайте настоятись, розбавте й поливайте грядки вранці та ввечері.

Хороший ефект дає і сода з оцтом (100 г соди + 0,5 л оцту на відро води).

А листя волоського горіха можна використовувати як для обприскування, так і для прикопування восени - жукам такий аромат теж не до вподоби.