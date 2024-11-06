Жодних сліз: 8 способів не заплакати при нарізанні цибулі

Чому йдуть сльози від нарізання цибулі

Цибуля, як і багато рослин, має в клітинах певні сполуки та ферменти, які мають відлякувати хижаків. Під час нарізання пошкоджується шкірка цибулини - і сполуки вивільняються.

Ці хімічні речовини викликають роздратування слизових оболонок очей. Але загалом, це не приносить шкоди, окрім, звісно, дискомфорту.

Як не плакати при нарізанні цибулі

Оскільки сльози при нарізанні цибулі виникають внаслідок потрапляння їдких сполук на слизову, способи спрямовані на те, щоб запобігти дії цих речовин. Деякі зі методів при цьому досить кумедні.

Охолодити цибулю

Один з найпростіших способів уникнути сліз - це охолодити цибулю перед нарізанням. Після того як цибуля охолоне, виділення сполук зменшиться, і їхній вплив на очі буде менш вираженим.

Для цього слід помістити цибулю в морозилку на 10-15 хвилин перед тим, як почати нарізати. Якщо часу мало, можна покласти цибулину в холодну воду на кілька хвилин.

Використовувати гострий ніж

Тупий ніж більше "чавить" шкірку цибулі, що вивільняє більше їдких сполук. Чим гостріший ніж, тим менше соку цибуля виділяє при нарізанні.

Крім цього, гострий ніж не лише допомагає уникнути сліз, але й робить нарізання швидшим і точнішим.

Нарізання цибулі гострим ножем допоможе запобігти сльозам (ілюстративне фото: Freepik)

Використовувати вентилятор

Вентилятор або витяжка можуть допомогти швидко вивести гази, які спричиняють сльозотечу. Створення потоку повітря також допоможе знизити концентрацію їдких речовин в повітрі. Найзручніше нарізати цибулю прямо під витяжкою.

Нарізати цибулю під водою

Ще один спосіб, який може допомогти уникнути сліз - це нарізання цибулі під водою. Під час нарізки вода допомагає "вловити" сполуки, і запобігає їхньому потраплянню в повітря.

Найпростіший варіант, як реалізувати лайфхак - покласти цибулю в миску з водою. Втім, цей спосіб може бути дещо незручним.

Запалити свічку

Вогонь свічки спалить частину летких речовин, зменшивши їхню концентрацію в повітрі. Втім, крім свічки, можна увімкнути вогонь на плиті або запалити сірника, поклавши його на надійну підставку.

Жувати жуйку

Іноді для того, щоб не плакати від цибулі, достатньо зосередитися на чомусь іншому - наприклад, на жуванні гумки. Це може відвернути увагу від запаху цибулі і зменшити сльозотечу.

Вдягнути окуляри для плавання

Крім зменшення дії їдких сполук, щоб не плакати від цибулі, можна захистити слизову оболонку. Якщо у вас є окуляри для плавання, вони захистять ваші очі від подразнення.

Дихати ротом

Щоб уникнути сліз при нарізанні цибулин, рекомендують дихати ротом, а не носом. Зазначають, що це може зменшити контакт летких речовин зі слизовою оболонкою носа. Тому подразнення буде значно меншим і цибуля не викличе сльози.