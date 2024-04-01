Жмур, Гудков і Бордюг: справжні імена та прізвища українських зірок, про які ви могли не знати

Настя Каменських - Анастасія Жмур

Багатьом може здатися сюрпризом, що справжнє ім'я Насті Каменських при народженні - Анастасія Жмур. Однак, коли артистка почала свою сольну кар'єру, вона вирішила обрати для себе більш милозвучне прізвище.

Вибір прізвища "Каменських" не випадковий. Це прізвище її матері Лідії, яка була солісткою знаменитого хору імені Верьовки.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Тіна Кароль - Тетяна Ліберман

Багатьом відомо, що справжнє ім'я Тіни Кароль - Тетяна Ліберман. Але не всі знають, що псевдонім артистки складається з частин її імені та імені її улюбленої співачки, Тіни Тернер.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Джамала - Сусанна Джамаладінова

Насправді цей псевдонім виник як варіант прізвища співачки Джамаладінова, запропонований режисером міжнародного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля", Олександром Ревзіним.

Саме за його вказівкою у 2009 році Сусана змінила своє ім'я на більш лаконічне - Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Володимир Дантес - Володимир Гудков

Публіка давно знає Володимира Гудкова під псевдонімом Володимир Дантес. Він створив собі цей псевдонім після участі в телевізійному проекті "Фабрика зірок".

Володимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Злата Огнєвіч - Інна Бордюг

Виконавиця Злата Огнєвіч змінила своє справжнє ім'я Інна Бордюг на сценічний псевдонім близько десяти років тому. Все через постійну плутанину під час організаційних моментів.

Для зміни імені та прізвища їй довелося звернутися до відповідних органів Росії.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Міла Нітіч - Людмила Нітічук

Змінюючи послідовність слів "Людмила Нітічук", можна створити два різні варіанти.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Камалія - Наталя Захур

Справжнє ім'я співачки - Наталя Жмаренкова, але після заміжжя з бізнесменом Мохаммадом Захуром вона стала відомою як Наталя Захур. Ідею вибору сценічного псевдоніму Камалія запропонувала їй мати, яка сама колись змінювала своє ім'я.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Макс Барських - Микола Бортник

Відомий співак Макс Барських приховує свою особистість під псевдонімом - його справжнє ім'я та прізвище Микола Бортник.

Раніше він зізнавався, що вибір псевдоніма - це суміш імені його кумира, актора Марлона Брандо, і прізвища американського письменника Джона Баррі. На той час артист прагнув створити образ загадкового, але привабливого музиканта.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

MamaRika - Анастасія Кочеткова

Анастасія Кочетова на сцені спочатку стала Ерікою, а пізніше почала виступати як MamaRika.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Слава Камінська - Ольга Кузнєцова

Співачку Славу Камінську у вузькому колі часто називають Олею, а її дівоче прізвище було Кузнєцова. Назвали майбутню артистку на честь бабусі.

Зірка вірить, що разом з ім'ям передається і доля, і її дідусь міг мати неприємний досвід із коханкою. Тому Камінська вирішила змінити своє ім'я на співзвучне, і вона не шкодує про таке рішення.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)