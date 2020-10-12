ЖК вместо университета? Вокруг НАУ разгорается громкий скандал

Национальный авиационный университет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить рейдерского захвата вуза людьми "регионала" Табачника. В Университете считают, что на месте учебного заведения могут построить жилые здания.

Работники НАУ отметили, что законно избранный ректор университета Владимир Исаенко отстранен от своих обязанностей. А ведь он ранее занимался раскрытием и приостановлением коррупционных схем предыдущего руководства учебного заведения. Об этом сообщает доцент НАУ Александр Дубик.

В частности, Исаенко занимался расследованием незаконного строительства на территории университета жилых зданий и сдачей в субаренду имущества учебного заведения.

Работники университета выступают против того, чтобы с 21 октября 2020 к руководству университета возвращались представители той команды, которая занималась коррупцией.

При этом временно исполняющий обязанности Министра образования Сергей Шкарлет восстанавливает "команду регионалов" Хращевського-Луцкого и компанию.

"Что нас ждет? Новый жилой комплекс на замену университета? Или торжественное открытие сауны в первом корпусе?" - отметил Александр Дубик.

Напомним, популярная украинская певица Оля Полякова ответила на обвинения из-за скандального концерта в Харькове.

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