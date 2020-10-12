ЖК замість університету? Навколо НАУ розгорається гучний скандал

Національний авіаційний університет звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити рейдерського захоплення ВНЗ людьми "регіонала" Табачника. В Університеті вважають, що на місці навчального закладу можуть побудувати житлові будівлі.

Працівники НАУ зазначили, що законно обраний ректор університету Володимир Ісаєнко відсторонений від своїх обов'язків. Але він раніше займався розкриттям та призупиненням корупційних схем попереднього керівництва навчального закладу. Про це повідомляє доцент НАУ Олександр Дубик.

Зокрема, Ісаєнко займався розслідуванням незаконного будівництва на території університету житлових будинків і здачею в суборенду майна навчального закладу.

Працівники університету виступають проти того, щоб з 21 жовтня 2020 до керівництва університету поверталися представники тієї команди, яка займалася корупцією.

При цьому тимчасово виконуючий обов'язки Міністра освіти Сергій Шкарлет відновлює "команду регіоналів" Хращевського-Луцького і компанію.

"Що нас чекає? Новий житловий комплекс на заміну університету? Або урочисте відкриття сауни в першому корпусі?" - зазначив Олександр Дубик.

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