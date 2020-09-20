Жизнь станет интереснее: кому звезды пророчат удачу 20 сентября

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому 20 сентября повезет больше остальных

В гороскопе 2020 на 20 сентября астрологи прогнозируют сильные изменения в жизни многих знаков Зодиака. Связано это с определенной датой, которая отражает половину числа, связанного с текущим годом. Так, специалисты отмечают, что особенно сильный по энергетике день подарит представителям некоторых знаков приятные сюрпризы и приведет к перспективным знакомствам и свершениям.

Астрологи назвали самых везучих знаков Зодиака 20 сентября, а также дали советы для тех, кому везти будет не очень.

Овны. Настроение будет изменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Однако помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проектировать нашу злость на других.

Тельцы. Тельцы сегодня должны приложить все усилия, чтобы вырваться из быта, скуки и привычных дел. Замечательно, если вы проведете вечер в новом месте с человеком, который вам очень нравится.

Близнецы. Для Близнецов этот день принесет волнения и хлопоты, но они не будут иметь негативную окраску. Вероятно вам придется искать подарок на важный праздник или готовиться к приходу гостей.

Раки. Астрологи рекомендуют уделить сегодня побольше времени своей семье. Проведите вечер рядом с близкими – поиграйте в интересную настольную игру. Такое занятие даст положительный эффект.

Львы. Львы уверены в себе, поэтому смело будут действовать в различных ситуациях. Вас в этот день изрядно будет манить неизвестность. Астрологи рекомендуют постараться успеть сделать как можно больше запланированного, но следить за своей репутацией.

Девы. Для вас сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Весы. В этот день рассчитывайте только на свои силы. Друзья вам вряд ли помогут. Вы столкнетесь с множеством трудностей, с которыми безусловно справитесь. Однако придется изрядно потрудиться.

Скорпионы. Сегодня у Скорпионов будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений может увенчаться успехом.

Стрельцы. Сегодня у Стрельцов появится множество идей по поводу источников дополнительного заработка. Астрологи советуют выбрать вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Козероги. На Козерогов ждет стабильный и гармоничный день. Вы добьетесь успеха в своих профессиональных делах, атмосфера дома будет крайне благоприятная, чтобы сблизиться с близкими.

Водолеи. А водолеям сегодня будет очень не везти, особенно в личных отношениях. Сегодня предпринимать попыток по налаживанию разрушенных отношений лучше не стоит. Тем кто состоит в браке сегодня лучше провести выходной в спокойной обстановке с семьей.

Рыбы. Рыбы могут взяться за составление сметы будущих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

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