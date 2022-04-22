Жизнь многих украинцев после войны сильно изменится: что выйдет на первый план

Война России против Украины изменила не только структуру экономики нашей страны, но и во многом поменяла потребительские настроения и взгляды на жизнь наших граждан. Ожидается кардинальный пересмотр отношения людей к работе, отдыху, путешествиям, шопингу.

Потребительские настроения

С 24 февраля украинцы скорее отдадут деньги на волонтерство или помощь армии – вместо того чтобы сходить в ресторан, обновить гаджет. Вместо новой футболки – купить канистру бензина или ящик тушенки.

Отношение к одежде, обуви, мебели, электронной технике – сильно изменится. Зачем покупать их впрок, если в тревожный чемоданчик все равно влезет несколько футболок, белье и одна пара обуви. Люди начнут ценить простые человеческие отношения.

"Потребительские настроения населения после войны изменятся по двум причинам. В силу обстоятельств и в силу переосмысления потребностей. Во-первых, в силу обстоятельств многим придется покупать то, что нужно, а не то, что хочется, так как кому-то придется восстанавливать пострадавшее жилье. Кому-то придется лечиться как физически, так и ментально. Кто-то будет отдавать деньги на благотворительность или поддерживать родственников, друзей, соседей, кто оказался в нужде", - считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Сейчас максимальное число украинцев включилось в активную волонтерскую деятельность. Люди отдают переселенцам свою одежду, принимают их у себя дома и делятся жильем.

Вполне вероятно, что после войны кто-то начнет строить временные гостевые дома на своих территориях, чтобы сдавать жилье тем, кто нуждается в приюте.

Аналитик добавил, что произойдет переосмысление своих личных потребностей и потребностей семьи. Трепетное отношение к вещам может исчезнуть.

"У нас ментально заложен стиль поведения, что нужно экономить деньги "на черный день", "экономить деньги на лечение и на старость". Получается, что человек не живет здесь и сейчас, а живет каким-то призрачным будущим, которое потом не наступает. Люди могут перейти к образу жизни "здесь и сейчас", стать более дружелюбными по отношению друг к другу", - считает эксперт.

Подход к работе

Потеря имущества заставит украинцев поменять свое отношение к работе. Какой смысл работать на двух работах, вкладывать все заработанное в дом, если завтра может прийти сумасшедший "сосед" и одним ракетным ударом превратить все в руины.

"Для многих станет очевидным вывод, что всех денег не заработаешь, а значит, "пропадать на работе" ради какого-то денежного бонуса люди также не будут. Более ценными снова станут родные и близкие люди, которых может не стать в любой момент", - считает эксперт.

Он отметил, что при этом украинцы будут пытаться подстраховаться на случай потери доходов или роста инфляции. Стиль жизни городских жителей может сильно поменяться. Все больше будет людей с собственными огородами, рассадой в квартире.

И тут не только экономия денег, но еще и подстраховка на тот случай, если магазин или рынок окажутся недоступными.

Меньше путешествий

В ближайший год с путешествиями будет сложно. Часть украинских аэропортов уничтожена и слетать на олинклюзив в условную Турцию смогут лишь жители западных областей. Возможны вылеты и из других городов, но в условиях непредсказуемой ситуации на границах – варианты перелетов не будут массово востребованы.

"Путешествовать люди станут меньше. Прежде всего, в силу отсутствия инфраструктуры. За последние годы авиапутешествия были популярными из-за наличия лоукостеров в стране. Поездами украинцы пользовались меньше из-за дороговизны. Сейчас не будет аэропортов – не будет путешествий. Железнодорожные путешествия более популярными не станут. Автопутешествия более популярными не станут. Причина в высокой стоимости бензина как в Украине, так и в Европе, которая обычно является точкой назначения наших автопутешественников", - считает Орыщак.

Он добавил, что путешествовать станут меньше и из-за финансовых трудностей. Люди с деньгами уже покинули пределы Украины и сейчас пытаются обустроиться на новом месте – в Европе.

Деньги будут нужны на восстановление домов и будет делаться запас на будущее, так как что будет с экономикой – пока неизвестно. Перспектива заработков сейчас у всех туманная, поэтому экономить будут больше, тратить меньше.

Шопинг и покупки

Одеваться украинцы будут скромнее, а вещи стараться беречь и носить их дольше. И тут причины не только экономические, но и психологические. Зачем покупать что-то новое, если можно и старое еще поносить.

Люди, которые выезжали в спешке из дома, брали в основном старую и разношенную обувь – чтобы не оказаться в эвакуации с растертыми ногами с мозолями.

Отсутствие стабильных или высоких заработков станут причиной того, что люди не будут спешить обновлять гардероб раз в сезон. Эта же причина заставит многих отказаться от того, чтобы завести домашнее животное.

Хранение денег

Эксперт считает, что финансовые привычки украинцев меняться кардинально не будут. Часть средств будут хранить в наличной форме и возможно – прямо в тревожном чемоданчике.

"Хранить деньги будут в иностранной валюте, как и ранее, под подушкой. Это привычка, которая есть у населения нашей страны на протяжении десятилетий. Спрос на депозиты в национальной валюте не исчезнет, так как для распределения рисков многие захотят воспользоваться именно защищенными государством инструментами", - добавляет аналитик.