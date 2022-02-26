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"Жизнь идет, и нас никто не одолеет!" В Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей

Автор: Светлана Мащенко

В Херсонском роддоме, обустроенном под укрытие 25 февраля родилось двое малышей.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Лицо войны... Вчера в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов обустроенном в бомбоубежище родилось два мальчика. Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем и никогда не простим!" - говорится в сообщении.

Виктор Ляшкко добавил, что гордится нашими медиками, которые наравне с военными, силовиками и спасателями держат удар. Сейчас ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь.

В Херсоне в укрытии родилось двое малышей (facebook.com/viktor.liashko)

Ляшко сообщил и печальную статистику

По оперативным данным на утро 26 февраля от рук захватчиков погибло 198 украинцев, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка.

"Военные защищают страну с оружием в руках, оружие медиков - самоотверженный труд. За три дня никто не был дома, и еще не скоро будет. Но мы готовы и даем отпор. Слава Украине! Слава ВСУ!" - подытожил министр.

Ранее мы сообщали оперативную информацию по районам Херсонской области.

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Херсон