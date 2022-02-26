"Життя йде, і нас ніхто не здолає!" В Херсоні в бомбосховищі народилося двоє малюків

"Обличчя війни... Вчора у Херсоні, під обстрілами, в одному із пологових будинків облаштованому у бомбосховищі народилось два хлопчики. Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають Війну. Ми і вони ніколи не забудемо, і ніколи не пробачимо!" - говориться в повідомленні.

Віктор Ляшкко додав, що пишається нашими медиками, які нарівні з військовими, силовиками та рятувальниками тримають удар. Наразі жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу.

В Херсоні в укритті народилося двоє малюків (facebook.com/viktor.liashko)

Ляшко повідомив і сумну статистику

За оперативними даними на ранок 26 лютого від рук загарбників загинуло 198 українців, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини.

"Військові захищають країну із зброєю в руках, зброя медиків - самовідданна праця. За три дні ніхто не був вдома, і ще не скоро буде. Але ми готові і даємо відсіч. Слава Україні! Слава ЗСУ!" - підсумував міністр.