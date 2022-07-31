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В жизнь этих знаков Зодиака ворвутся важные перемены: кто трое счастливчиков

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2022 расскажет про три знака Зодиака, которым неделя с 1 по 7 августа принесет важнейшие перемены в жизни.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Ракам может поступить предложение о работе или подработки.

У вас будет везение во всех сферах, которые связаны с решением юридических вопросов, обучения, дальних поездок.

Весы

У представителей Весов на этой неделе возможен карьерный рост. Либо вы найдете новое место работы на руководящей должности.

Если вы искали спонсора, то на этой неделе вам в этом будет благоволить удача: вам поможет тайный воздыхатель. Также на этой неделе очень благоприятны любые курсы лечения.

Рыбы

Рыбы будут заниматься делами, касающиеся их детей и документами по детям.

Будет много важных, поездок которые помогут решить много вопросов связанных с документами: изменение фамилии, восстановленные утраченных документов.

Ранее мы писали, какой камень является вашим талисманом по знаку Зодиака, дате и месяцу рождения.

Также сообщалось, что животное по дате рождения расскажет о характере.

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