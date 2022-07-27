Камень по знаку Зодиака, месяцу и дате рождения: узнайте свой талисман!

Альтернативный гороскоп камней расскажет, какой из них может стать вашим талисманом по знаку Зодиака, месяцу и даже конкретной датой рождения. Еще в древности люди верили в силу камней, а астрологи и нумерологи разработали целую систему, по которой можно подобрать символ себе или своим близким.

Как подобрать себе камень, читайте ниже в материале Styler.

Камень по месяцу рождения

Январь - гранат

Гранат - известный камень любви и страсти, является полной противоположностью холодного месяца года. Гранат наделен сильной энергетикой. Людям, родившимся в январе, гранат принесет дружбу, верность и искренность. Своего владельца гранат наделит силой и здоровьем. Гранат способен избавить человека от грусти и преодолеть плохие мысли, вернуть позитивный настрой и веру в лучшее. Гранат считается камнем-охранником (раньше его носили с собой воины как оберег от ран на поле боя, зашивая в одежду или инкрустируя им оружие).

Февраль - аметист

Аметист - камень искренности и спокойствия. Прежде всего минерал убережет владельца от неискренности окружения. Аметист повышает бдительность и благоразумие человека. Охраняет от поспешных и необдуманных действий. Считается, что аметист помогает человеку контролировать злые мысли. Владельца украшений с аметистом всегда будет сопутствовать счастье и удача в делах. Он помогает реализоваться своему владельцу и полностью продемонстрировать свои способности и умения.

Март - аквамарин

Аквамарин - прохладный, как и первый месяц весны. Камень символизирует молодость и надежду. Аквамарин защищает здоровье своего владельца. Украшения с аквамарином оберегают своих владельцев от опасностей и обманов, делают их более рассудительными, способными к принятию взвешенных решений. Камень помогает гасить гнев и негативные эмоции, снимает стрессы и страхи. Кольца с этим минералом дарят тем, кто строит отношения на большом расстоянии. Он укрепляет чувства и не дает им угаснуть, пока влюбленные пребывают в разлуке.

Апрель - бриллиант

Камень любви и силы - бриллиант - наделит своего обладателя особыми качествами. Алмаз является символом невинности, твердости и храбрости, совершенства, непобедимости и власти. Он укрепляет в человеке все энергетические центры, придает ему силу и мужество, приносит счастье и удачу во всех делах и начинаниях. Человек, носящий алмаз, становится более контактным, у него уменьшаются проявления негатива. Сам камень способствует раскрытию наилучших сторон своего владельца.

Май - изумруд

Ярко-зеленый изумруд делает милосерднее людей, родившихся в мае. Цвет самоцвета символизирует спокойствие и жизнь. Камень позволяет выражать свои мысли в правильной форме и с легкостью доносить их к окружающим. Этот камень служит надежным защитником семьи, семейного очага и атмосферы любви и взаимопонимания. Владельцу изумруда не будут свойственны грусть и уныние - талисман дарит ему только счастье, ощущение внутренней гармонии.

Июнь - жемчуг

Жемчужина - символ скромности и душевной чистоты. Жемчуг защищают своего владельца от плохих людей, дарят благополучие в семейной жизни, мудрость и молодость, избавляет от страданий несчастной любви. Такой талисман поможет вам правильно выбрать цель жизни, а также заключать выгодные сделки, устанавливать дружеские отношения, стать более открытым и лучше понимать людей.

Июль - рубин

Рубин - яркий и горячий самоцвет символ настойчивости и страсти. Не зря рубины считают детьми Солнца. Также этот минерал считается талисманом любви, процветания и защиты. Камень притягивает к своему владельцу счастье, оберегает от соблазнов, прогоняет грусть, меланхолию, исцеляет тело и душу своего владельца. Минерал постоянно подпитывает человека положительной энергией, приносит радость и удовольствие от собственной жизни.

Август - хризолит

Хризолит (перидот) - камень дружбы. Считается, что перидот помогает стать более решительным при реализации важных планов и мечтаний, он обостряет интуицию и оберегает от сомнительных решений. Человек, который носит украшение с хризолитом, чувствует себя легко, спокойно и счастливо. Считается, что перидот дарит способность к состраданию, помогает налаживать отношения между людьми, в том числе дружеские. Благодаря этим качествам владелец минерала легко избегает конфликтов.

Сентябрь - сапфир

Сапфир - легкая осенняя прохлада. Сапфир успокаивает, высвобождает ум от лишних мыслей и помогает сосредоточиться на главном. Сапфир - камень, наделяющий своего владельца верностью, скромностью, счастьем и любовью. Он способен помочь найти цель в своей жизни, преодолеть все страхи и депрессии, приносит душевный комфорт, делает человека спокойным, укрепляет благоразумие, укрощает страсти. Сапфир защищает от предательства и страха, защищает от клеветы и оговорок.

Октябрь - опал

Опал - яркий талисман октября. Опал приносит счастье, отгоняет мрачные мысли и страхи, оберегает владельца от болезней. Как талисман опал дарит успех во всех начинаниях. Опал усиливает интуицию, укрепляет дух при эмоциональных потрясениях и отпустить прошлое. Считается, что все разновидности опалов укрепляют силу и волю человека и помогают достичь желаемого успеха.

Ноябрь - цитрин

Во многих культурах цитрин считался камнем изобилия и богатства, привлекающим к своему владельцу успех в делах и процветание. Минерал придает уверенности в себе, а также добавляет щедрости по отношению к окружающим. Этот минерал - настоящий проводник положительной энергии. Добрые дела будут бумерангом возвращаться к владельцу камня в троекратном размере. Украшения с цитрином можно носить как постоянно, так и одевать время от времени, например, отправляясь в путешествие.

Декабрь - топаз

Топаз - камень внутреннего просветления. Он помогает своему владельцу быстро реагировать на события и принимать верное решение. Украшение с топазом привлечет к своему владельцу удачу, материальный достаток, успех в профессиональной деятельности. Как талисман топаз приносит богатство и признание, стимулирует смекалку. Помогает снискать расположение окружения. Топаз вселяет в человека надежду и оптимизм, способен избавить от депрессии и дурных мыслей.

Фото: Подберите камень по месяцу рождения (pixabay)

Камень по дате рождения

По оценке нумерологов, определенные даты рождения могут быть связаны с камнями:

Тем, кто родился 1, 10, 19, 28 числа каждого месяца, стоит приобрести ювелирные изделия с опалами, топазами, рубинами или бусы с красными кораллами.

числа каждого месяца, стоит приобрести ювелирные изделия с опалами, топазами, рубинами или бусы с красными кораллами. 2, 11, 20, 29 числа - принесут успешность и благополучие кошачий глаз, нефрит, жемчуг и опал.

числа - принесут успешность и благополучие кошачий глаз, нефрит, жемчуг и опал. 3, 12, 21, 30 числа - по жизни гармонируют амулеты с аметистами, кораллами, топазами и изумрудами.

числа - по жизни гармонируют амулеты с аметистами, кораллами, топазами и изумрудами. 4, 13, 22, 31 - подойдут алмаз, гранат, опал, сапфир, аквамарин.

- подойдут алмаз, гранат, опал, сапфир, аквамарин. 5, 14, 23 - больше всего подходят бриллианты, сапфиры белого цвета и цирконы.

- больше всего подходят бриллианты, сапфиры белого цвета и цирконы. 6, 15, 24 - ваши камни - берилл, изумруд, зеленый опал, перидот и аквамарин.

- ваши камни - берилл, изумруд, зеленый опал, перидот и аквамарин. 7, 16, 25 - стоит отдавать предпочтение изделиям с лунным камнем, опалом, жемчугом.

- стоит отдавать предпочтение изделиям с лунным камнем, опалом, жемчугом. 8, 17, 26 - талисманы - серый, коричневый и темно-красный опалы, лазурит всех цветов, оникс и сапфир.

- талисманы - серый, коричневый и темно-красный опалы, лазурит всех цветов, оникс и сапфир. 9, 18, 27 - могут смело отдавать предпочтение бриллиантам, а также носить украшения с жемчугом или янтарем.

Знак Зодиака и ваш камень

Астрологи определили собственную систему подбора камней по знаку Зодиака.

Овны - горячие и импульсивные. Их природа идеально сочетается с рубином - королем минералов. Также камни Овна-аметисты, способные уберечь владельцев от всевозможных эксцессов. Счастливыми драгоценностями Овна также считаются изделия с гранатами и бриллиантами. Представители этого знака Зодиака могут носить камни, предназначенные для других огненных знаков - Стрельца и Льва, воздушных - Водолея и Близнецов. Минералы для Весов, Козерога и Рака им не подходят.

Тельцы могут улучшить свое самочувствие, внешний вид и физическую форму благодаря гранату. В качестве оберега им можно воспользоваться опалом. Счастливыми для них являются агат, александрит, авантюрин, оникс, бирюза. Им подойдут камни знаков Зодиака - Козерога, Рыб, Рака. Нежелательны минералы, подходящие Льву, Скорпиону, Водолею.

Близнецы могут избежать многих проблем благодаря ношению талисманов из прозрачного кварца или халцедона. К счастливым драгоценным камням этого знака Зодиака относятся берилл и хризопраз. Также подойдут минералы от Овна, Льва, Весов, Водолея (аметист и карнеол). А камни Стрельца, Рыб и Дев могут навредить.

Раки должны обратить внимание на изумруд. Этот жизнерадостный кристалл способен постоянно вдохновлять своих владельцев и мотивировать к действию, улучшать их здоровье и придавать жизненной энергии. Талисманами Раков могут стать лунный камень, хризоберилл и морской жемчуг. Подойдут минералы Дев, Тельцов, Скорпионов, Рыб. Следует отказаться от камней знаков Зодиака Овна, Козерога, Весов.

Львы - короли, им необходим поистине королевский драгоценный камень, обладающий особым сиянием и очарованием. Отличный камень-талисман Льва - роскошный сапфир, обязательно большой. Он укрепит здоровье, улучшит самочувствие и придаст уверенность в себе. Мощной опорой могут стать: янтарь, коралл, топаз, кошачий глаз, сердолик. Подойдут талисманы Овна, Близнецов, Стрельца. Следует избегать камней Тельца, Водолея, Скорпиона.

Девы - вдумчивые и щепетильные люди. Их лучшими спутниками станут нефрит, яшма, оникс, желтые топазы, аквамарин. Благодаря аксессуарам с этими минералами Девы обретут уверенность в себе и прекратят переживать по пустякам. Им подойдут обереги Рака, Тельца, Козерога, Скорпиона. Нежелательны талисманы Рыб, Стрельца, Близнецов.

Весы могут привлечь благополучие и гармонию с помощью атрибута ангела-хранителя с турмалином или малахитом. Он сохранит здоровье, энергетическое благополучие, внесет в жизнь элементы стабильности. К счастливым талисманам для Весов относятся изделия с аметистом, опалом, лазуритом, агатом. Предпочтительны украшения с камнями Льва, Стрельца, Близнецов, Водолея. Остерегайтесь минералов Рака, Овна, Козерога.

Скорпионы заряжаются энергией и сиянием аквамаринов. Даже при мимолетном взгляде эти камни способны поднять настроение. При постоянном ношении они заставляют смотреть на вещи трезво и принимать взвешенные решения. Выбрав авантюрин, александрит, опал, топаз в качестве талисмана, Скорпионы привлекут в свою жизнь удачу и деньги. Этому знаку зодиака подходят камни Козерога, Девы, Рака и Рыб.

Стрельцы могут смело выбирать украшения с бирюзой, сапфиром, лазуритом и халцедоном цвета морской волны. Они помогают своему владельцу рационально использовать свои силы, избавляют от завышенных ожиданий и иллюзий. Подойдут изделия знака Овна, Водолея, Льва и Весов. Лучше избегать камней Близнецов, Рыб, Девы.

Козероги привлекут удачу с помощью турмалина, малахита, черного жемчуга, хризоберилла, а также камней Рыб, Тельца, Скорпиона, Дев. Они помогут Козерогам реализовать себя в профессиональной сфере и поддержат во всех отношениях.

Водолеи повысят свой духовный, энергетический потенциал и улучшает умственную работоспособность благодаря александриту, цитрину, сапфиру. Их помощниками могут стать драгоценные камни Стрельца, Весов, Овна, Близнецов. Не будет эффекта от натуральных камней, относящихся к знакам Тельца, Льва, Козерога.

Рыбы лучше всего гармонируют с аметистом, лунным камнем, кораллом и опалом. Им подходят минералы Скорпиона, Козерога, Рака. Нежелательные камни знака Девы - нефрит, яшма, оникс, желтые топазы, аквамарин - от этих камней представителям знака лучше отказаться.