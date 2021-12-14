Они живы и нуждаются в нашей помощи: главные фейки и малоизвестные факты о чернобыльцах

Кто такие ликвидаторы?

Это пожарные, военные, вертолетчики, медики, водители автобусов и грузовиков, ученые, журналисты. Они остановили страшную катастрофу в мире, выжили, но оказались не нужны своим государству и согражданам. Но они еще рядом с нами и нуждаются в нашей помощи.

Светлана Коршунова, соучредитель проекта Help Chornobyl, рассказывает, что за последние четыре месяца удалось собрать более 200 заявок от чернобыльцев и получить более 100 000 гривен в помощь ликвидаторам.

"Больше всего нас поражают фейки, которые мы слышим в ответ на призыв о помощи", - рассказывает она.

Сегодня из 600 000 ликвидаторов осталось менее 180 000, при том 48 000 из них люди с инвалидностью. Эти люди очень гордые, не привыкли ни у кого ничего просить, и даже живя рядом с ними, мы знаем о них немного.

“Никто не говорил о том, что происходило на станции после аварии. А происходило то, что правительственная комиссия по ликвидации самоустранилась от принятия решений. И персонал станции на собственный страх и риск принял решение остановить питание оставшихся энергоблоков. Если бы они этого не сделали, мог бы произойти взрыв, который по мощности равнялся бы взрыву четырех ядерных бомб. Украина бы превратилась в радиоактивный кратер, территория ближайших соседей - в стеклянную радиоактивную пустыню. Европа просто вымерла бы", - рассказывает Валерий Макаренко, президент организации инвалидов и жертв техногенных катастроф "Союз Чернобыль-Фукусима".

Фейк № 1. Все настоящие ликвидаторы уже скончались

Чернобыльцам очень тяжело это слышать. На самом деле еще живы пожарные из той первой бригады, работники станции, дежурившие в ту ночь и сменившие их с самого утра, женщина, голос которой предупреждал всех об эвакуации, вертолетчики, которые летали над реактором и сбрасывали в него свинец.

Даже известные "Чернобыльские водолазы" у нас получили звание "Герой Украины" только после сериала "Чернобыль", когда все узнали что они еще живы.

"Многие люди вообще не верят, что мы есть. Когда они слышат, что мы пилоты, то говорят: о, да нет, вы же все умерли! А мы существуем, и нас много! Мы создаем общества, чтобы поддерживать друг друга, помогаем в разных вопросах: с документами или просто поговорить...", - рассказывает Андрей Мизько, ликвидатор, штурман вертолета Ми-6, что в мае 1986-го участвовал в засыпке свинцом разрушенного 4-го реактора АЭС.

Фото: Андрей Мизько (HELP CHORNOBYL)

Фейк № 2. У чернобыльцев большие пенсии и социальные льготы

450 гривен - такая доплата в месяц за службу в Чернобыле у вертолетчиков, которые тогда летали над реактором.

228 гривен - у большинства других. Среди "выдающихся" льгот – оздоровление в санаториях, в которые никто не хочет ездить, и которым они должны доплатить еще 50%, лекарства, которых всегда не хватает, право на землю, которую они должны получать в течение года, но никто не выполняет эти законы даже после решений Европейских судов.

Фейк № 3. Есть государственная программа поддержки

В Украине уже 10 лет нет программы по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, хотя ее последствия будут с нами еще 10 000 лет. Есть Чернобыльский закон, но он не выполняется, хотя Конституционный суд 3 года назад признал его действительным.

Реестр пострадавших и ликвидаторов уже не работает более 5 лет, остановлены программы исследования здоровья и воздействия радиации на организм человека.

Расформировываются и закрываются чернобыльские больницы. В то время как в Украине делается 30 000 операций в год на щитовидной железе.

Фейк № 4. Чернобыльцы не настоящие, удостоверения получили кто угодно

В 75 000 раз превышала доза радиационного облучения в Припяти 26 и 27 апреля, тогда как жителям города ничего не говорили об опасности, они гуляли с детьми, праздновали свадьбу, проводились спортивные соревнования школьников. А после всех эвакуировали на три дня, чтобы не вернуть никогда.

И это не только город Припять - 100 населенных пунктов просто закопали, вместе с культурным наследием Полесья. Люди в один день потеряли все, а вместо поддержки их часто считали прокаженными.

Вместе с ликвидаторами насчитывается более 1 700 000 пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

"В Киеве до сих пор стоит многотысячная очередь ликвидаторов на квартиру. Многие - коренные киевляне, которые за 35 лет не увидели просвет", - говорит Валерий Макаренко.

Фейк № 5. Есть куча фондов, которые постоянно помогают чернобыльцам

Увы, но нет. Большинство из них отчаялись, никому не доверяют, они обращаются за помощью только тогда, когда вопрос идет об их жизни.

Даже эти мизерные выплаты, которые они получают, для них очень важны, ведь всем известно, сколько сегодня стоят лекарства и операции.