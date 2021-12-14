Вони живі і потребують нашої допомоги: головні фейки і маловідомі факти про чорнобильців

Хто такі ліквідатори?

Це пожежники, військові, вертолітники, медики, водії автобусів і вантажівок, вчені, журналісти. Вони зупинили страшну катастрофу у світі, вижили, але виявилися не потрібні своїй державі і співгромадянам. Але вони ще поруч з нами і потребують нашої допомоги.

Світлана Коршунова, співзасновниця проекту Help Chornobyl, розповідає, що за останні чотири місяці вдалося зібрати понад 200 заявок від чорнобильців і отримати понад 100 000 гривень на допомогу ліквідаторам.

"Найбільше нас вражають фейки, які ми чуємо у відповідь на заклик про допомогу", - розповідає вона.

Сьогодні з 600 000 ліквідаторів залишилося менше 180 000, при тому 48 000 з них люди з інвалідністю. Ці люди дуже горді, не звикли ні в кого нічого просити, і навіть живучи поруч з ними, ми знаємо про них небагато.

"Ніхто не говорив про те, що відбувалося на станції після аварії. А відбувалося те, що урядова комісія з ліквідації самоусунулася від прийняття рішень. І персонал станції на власний страх і ризик прийняв рішення зупинити живлення енергоблоків, що залишилися. Якби вони цього не зробили, міг би статися вибух, який за потужністю дорівнював би вибуху чотирьох ядерних бомб. Україна б перетворилася на радіоактивний кратер, територія найближчих сусідів - у скляну радіоактивну пустелю. Європа просто вимерла б", - розповідає Валерій Макаренко, президент організації інвалідів і жертв техногенних катастроф "Союз Чорнобиль-Фукусіма".

Фейк № 1. Всі справжні ліквідатори вже померли

Чорнобильцям дуже важко це чути. Насправді ще живі пожежники з тієї першої бригади, працівники станції, що чергували в ту ніч і ті, що змінили їх з самого ранку, жінка, голос якої попереджав всіх про евакуацію, вертолітники, які літали над реактором і скидали в нього свинець.

Навіть відомі "Чорнобильські водолази" у нас отримали звання "Герой України" тільки після серіалу "Чорнобиль", коли всі дізналися що вони ще живі.

"Багато людей взагалі не вірять, що ми є. Коли вони чують, що ми пілоти, то кажуть: о, та ні, ви ж усі померли! А ми існуємо, і нас багато! Ми створюємо громади, щоб підтримувати один одного, допомагаємо в різних питаннях: з документами або просто поговорити...", - розповідає Андрій Мизько, ліквідатор, штурман вертольота Мі-6, що у травні 1986-го брав участь у засипанні свинцем зруйнованого 4-го реактора АЕС.

Фото: Андрій Мизько (HELP CHORNOBYL)

Фейк № 2. У чорнобильців великі пенсії та соціальні пільги

450 гривень - така доплата на місяць за службу в Чорнобилі у вертолітників, які тоді літали над реактором.

228 гривень - у більшості інших. Серед "видатних" пільг - оздоровлення в санаторіях, в які ніхто не хоче їздити, і яким вони повинні доплатити ще 50%, ліки, яких завжди не вистачає, право на землю, яку вони повинні отримувати протягом року, але ніхто не виконує ці закони навіть після рішень Європейських судів.

Фейк № 3. Є державна програма підтримки

В Україні вже 10 років немає програми з ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, хоча її наслідки будуть з нами ще 10 000 років. Є Чорнобильський закон, але він не виконується, хоча Конституційний суд 3 роки тому визнав його дійсним.

Реєстр постраждалих і ліквідаторів вже не працює більше 5 років, зупинені програми дослідження здоров'я і впливу радіації на організм людини.

Розформовуються і закриваються чорнобильські лікарні. У той час як в Україні робиться 30 000 операцій на рік на щитовидній залозі.

Фейк № 4. Чорнобильці не справжні, посвідчення отримали хто завгодно

У 75 000 разів перевищувала доза радіаційного опромінення в Прип'яті 26 і 27 квітня, тоді як жителям міста нічого не говорили про небезпеку, вони гуляли з дітьми, святкували весілля, проводилися спортивні змагання школярів. А після всіх евакуювали на три дні, щоб не повернути ніколи.

І це не тільки місто Прип'ять - 100 населених пунктів просто закопали, разом з культурною спадщиною Полісся. Люди в один день втратили все, а замість підтримки їх часто вважали прокаженими.

Разом з ліквідаторами налічується понад 1 700 000 постраждалих в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

"У Києві досі стоїть багатотисячна черга ліквідаторів на квартиру. Багато - корінні кияни, які за 35 років не побачили просвіт", - говорить Валерій Макаренко.

Фейк № 5. Є купа фондів, які постійно допомагають чорнобильцям

На жаль, але ні. Більшість з них зневірилися, нікому не довіряють, вони звертаються за допомогою тільки тоді, коли питання йде про їхнє життя.

Навіть ці мізерні виплати, які вони отримують, для них дуже важливі, адже всім відомо, скільки сьогодні коштують ліки та операції.