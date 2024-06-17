UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Живу комфортно". Син Потапа розсекретив, скільки грошей витрачає щомісяця

Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

15-річний син репера Потапа і продюсерки Ірини Горової Андрій розповів, скільки витрачає грошей щомісяця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю юнака блогерці Ангеліні Пичик.

Скільки Андрій Потапенко витрачає грошей щомісяця

Зі слів сина знаменитостей, загалом він витрачає приблизно 10 тисяч гривень на свої особисті потреби, з яких п’ять тисяч йде на купівлю одягу.

Хлопець також сказав, скільки коштів, на його думку, потрібно для комфортного життя у Києві.

Залежить все від того, каже він, де розташоване житло.

Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)

"Дивлячись, де розташована твоя хата. Якщо десь у центрі, то, напевно, 150-200 тисяч грн. Витрачаю близько 10 тис. грн (щомісяця - прим. ред.). Я живу комфортно, до бабусі ходжу", - поділився Андрій.

"Не дуже багато витрачаю. Я більше витрачаю на одяг й щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць. Може, раз на два. Коли ми йдемо з мамою, то, напевно, витрачаємо п'ять-шість тис. грн", - додав він.

@angelina.pichik Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві? #Україна #Київ #опитування #Angelina #Пичик #витрати оригинальный звук - Angelina

Нагадаємо, що матір'ю Андрія Потапенка є перша дружина Потапа, українська продюсерка Ірина Горова.

Андрій - єдиний син репера.

Юнак професійно займається баскетболом і грає у складі однієї з команд.

Раніше син Потапа розповів, чи спілкується з батьком, якого "не люблять в Україні".

Також Ірина Горова відреагувала на чутки про те, що розірвала співпрацю з Потапом через скандали.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПотапЗірки шоу-бізнесуДіти