"Живу комфортно". Син Потапа розсекретив, скільки грошей витрачає щомісяця
15-річний син репера Потапа і продюсерки Ірини Горової Андрій розповів, скільки витрачає грошей щомісяця.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю юнака блогерці Ангеліні Пичик.
Скільки Андрій Потапенко витрачає грошей щомісяця
Зі слів сина знаменитостей, загалом він витрачає приблизно 10 тисяч гривень на свої особисті потреби, з яких п’ять тисяч йде на купівлю одягу.
Хлопець також сказав, скільки коштів, на його думку, потрібно для комфортного життя у Києві.
Залежить все від того, каже він, де розташоване житло.
Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)
"Дивлячись, де розташована твоя хата. Якщо десь у центрі, то, напевно, 150-200 тисяч грн. Витрачаю близько 10 тис. грн (щомісяця - прим. ред.). Я живу комфортно, до бабусі ходжу", - поділився Андрій.
"Не дуже багато витрачаю. Я більше витрачаю на одяг й щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць. Може, раз на два. Коли ми йдемо з мамою, то, напевно, витрачаємо п'ять-шість тис. грн", - додав він.
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Нагадаємо, що матір'ю Андрія Потапенка є перша дружина Потапа, українська продюсерка Ірина Горова.
Андрій - єдиний син репера.
Юнак професійно займається баскетболом і грає у складі однієї з команд.
Раніше син Потапа розповів, чи спілкується з батьком, якого "не люблять в Україні".
Також Ірина Горова відреагувала на чутки про те, що розірвала співпрацю з Потапом через скандали.