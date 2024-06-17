"Живу комфортно". Син Потапа розсекретив, скільки грошей витрачає щомісяця

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю юнака блогерці Ангеліні Пичик .

Скільки Андрій Потапенко витрачає грошей щомісяця

Зі слів сина знаменитостей, загалом він витрачає приблизно 10 тисяч гривень на свої особисті потреби, з яких п’ять тисяч йде на купівлю одягу.

Хлопець також сказав, скільки коштів, на його думку, потрібно для комфортного життя у Києві.

Залежить все від того, каже він, де розташоване житло.

Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)

"Дивлячись, де розташована твоя хата. Якщо десь у центрі, то, напевно, 150-200 тисяч грн. Витрачаю близько 10 тис. грн (щомісяця - прим. ред.). Я живу комфортно, до бабусі ходжу", - поділився Андрій.

"Не дуже багато витрачаю. Я більше витрачаю на одяг й щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць. Може, раз на два. Коли ми йдемо з мамою, то, напевно, витрачаємо п'ять-шість тис. грн", - додав він.

Нагадаємо, що матір'ю Андрія Потапенка є перша дружина Потапа, українська продюсерка Ірина Горова.

Андрій - єдиний син репера.

Юнак професійно займається баскетболом і грає у складі однієї з команд.