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"Живу комфортно". Син Потапа розсекретив, скільки грошей витрачає щомісяця

Понеділок 17 червня 2024 07:56
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"Живу комфортно". Син Потапа розсекретив, скільки грошей витрачає щомісяця Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

15-річний син репера Потапа і продюсерки Ірини Горової Андрій розповів, скільки витрачає грошей щомісяця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю юнака блогерці Ангеліні Пичик.

Скільки Андрій Потапенко витрачає грошей щомісяця

Зі слів сина знаменитостей, загалом він витрачає приблизно 10 тисяч гривень на свої особисті потреби, з яких п’ять тисяч йде на купівлю одягу.

Хлопець також сказав, скільки коштів, на його думку, потрібно для комфортного життя у Києві.

Залежить все від того, каже він, де розташоване житло.

&quot;Живу комфортно&quot;. Син Потапа розсекретив, скільки грошей витрачає щомісяця

Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)

"Дивлячись, де розташована твоя хата. Якщо десь у центрі, то, напевно, 150-200 тисяч грн. Витрачаю близько 10 тис. грн (щомісяця - прим. ред.). Я живу комфортно, до бабусі ходжу", - поділився Андрій.

"Не дуже багато витрачаю. Я більше витрачаю на одяг й щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць. Може, раз на два. Коли ми йдемо з мамою, то, напевно, витрачаємо п'ять-шість тис. грн", - додав він.

@angelina.pichik Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві? #Україна #Київ #опитування #Angelina #Пичик #витрати оригинальный звук - Angelina

Нагадаємо, що матір'ю Андрія Потапенка є перша дружина Потапа, українська продюсерка Ірина Горова.

Андрій - єдиний син репера.

Юнак професійно займається баскетболом і грає у складі однієї з команд.

Раніше син Потапа розповів, чи спілкується з батьком, якого "не люблять в Україні".

Також Ірина Горова відреагувала на чутки про те, що розірвала співпрацю з Потапом через скандали.

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