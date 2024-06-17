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"Живу комфортно". Сын Потапа рассекретил, сколько денег тратит ежемесячно

Понедельник 17 июня 2024 07:56
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"Живу комфортно". Сын Потапа рассекретил, сколько денег тратит ежемесячно Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Иванна Пашкевич

15-летний сын рэпера Потапа и продюсерки Ирины Горовой Андрей рассказал, сколько тратит денег ежемесячно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью юноши блогерше Ангелине Пичик.

Сколько Андрей Потапенко тратит денег ежемесячно

По словам сына знаменитостей, в общей сложности он тратит примерно 10 тысяч гривен на свои личные нужды, из которых пять тысяч уходит на покупку одежды.

Парень также сказал, сколько средств, по его мнению, нужно для комфортной жизни в Киеве.

Зависит все от того, говорит он, где находится жилье.

&quot;Живу комфортно&quot;. Сын Потапа рассекретил, сколько денег тратит ежемесячно

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

"Смотря, где расположен твой дом. Если где-то в центре, то, наверное, 150-200 тысяч грн. Трачу около 10 тыс. грн (ежемесячно - прим. ред.). Я живу комфортно, к бабушке хожу", - поделился Андрей.

"Не очень много трачу. Я больше трачу на одежду и что-то такое. Я закупаюсь где-то раз в месяц. Может, раз в два. Когда мы идем с мамой, то, наверное, тратим пять-шесть тыс. грн", - добавил он.

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Напомним, что матерью Андрея Потапенко является первая жена Потапа, украинская продюсер Ирина Горова.

Андрей - единственный сын рэпера.

Молодой человек профессионально занимается баскетболом и играет в составе одной из команд.

Ранее сын Потапа рассказал, общается ли с отцом, которого "не любят в Украине".

Также Ирина Горова отреагировала на слухи о том, что разорвала сотрудничество с Потапом из-за скандалов.

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