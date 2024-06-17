"Живу комфортно". Сын Потапа рассекретил, сколько денег тратит ежемесячно

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью юноши блогерше Ангелине Пичик .

Сколько Андрей Потапенко тратит денег ежемесячно

По словам сына знаменитостей, в общей сложности он тратит примерно 10 тысяч гривен на свои личные нужды, из которых пять тысяч уходит на покупку одежды.

Парень также сказал, сколько средств, по его мнению, нужно для комфортной жизни в Киеве.

Зависит все от того, говорит он, где находится жилье.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

"Смотря, где расположен твой дом. Если где-то в центре, то, наверное, 150-200 тысяч грн. Трачу около 10 тыс. грн (ежемесячно - прим. ред.). Я живу комфортно, к бабушке хожу", - поделился Андрей.

"Не очень много трачу. Я больше трачу на одежду и что-то такое. Я закупаюсь где-то раз в месяц. Может, раз в два. Когда мы идем с мамой, то, наверное, тратим пять-шесть тыс. грн", - добавил он.

Напомним, что матерью Андрея Потапенко является первая жена Потапа, украинская продюсер Ирина Горова.

Андрей - единственный сын рэпера.

Молодой человек профессионально занимается баскетболом и играет в составе одной из команд.