Животные могут предсказывать катаклизмы: появились доказательства

Животные (фото: pixabay.com)

Ученые нашли подтверждение того, что животные могут предсказывать землетрясения

Животные могут предсказывать катаклизмы, но раньше у ученых не было доказательств. Теперь они появились. Группа европейских исследователей из Института изучения поведения животных общества Макса Планка решила провести эксперимент, при котором выяснилось, что домашние животные могут предсказывать землетрясения.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Ethology. Специалисты наблюдали за поведением шести коров, пяти овец и двух собак на ферме в деревне Каприлья в Италии. С октября 2016 года по апрель 2017 года в регионе произошло больше 18 тысяч толчков с магнитудой до 6.6 баллов. На ферме установили сейсмодатчики. Ученые смотрели за животными, меняли ли они свое поведение перед катаклизмами или оставались спокойными.

По данным специалистов, практически в каждом случае подземных толчков, за 1-20 часов животные начинали вести себя иначе. И чем ближе корова или овца находилась к эпицентру подземных толчков, тем раньше она начинала реагировать на предстоящие колебания земли.

Однако все же один вопрос остался без ответа – команда исследователей не смогла объяснить сам механизм возникновения "шестого чувства" у животных. Возможно, они ощущают повышенную ионизацию воздуха или чувствуют выход подземных газов — но это все пока только на уровне предположений.

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Автор: Людмила Жукова