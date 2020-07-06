ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Животные могут предсказывать катаклизмы: появились доказательства

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 14:13
Животные могут предсказывать катаклизмы: появились доказательства
Животные (фото: pixabay.com)

Ученые нашли подтверждение того, что животные могут предсказывать землетрясения

Животные могут предсказывать катаклизмы, но раньше у ученых не было доказательств. Теперь они появились. Группа европейских исследователей из Института изучения поведения животных общества Макса Планка решила провести эксперимент, при котором выяснилось, что домашние животные могут предсказывать землетрясения.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Ethology. Специалисты наблюдали за поведением шести коров, пяти овец и двух собак на ферме в деревне Каприлья в Италии. С октября 2016 года по апрель 2017 года в регионе произошло больше 18 тысяч толчков с магнитудой до 6.6 баллов. На ферме установили сейсмодатчики. Ученые смотрели за животными, меняли ли они свое поведение перед катаклизмами или оставались спокойными.

По данным специалистов, практически в каждом случае подземных толчков, за 1-20 часов животные начинали вести себя иначе. И чем ближе корова или овца находилась к эпицентру подземных толчков, тем раньше она начинала реагировать на предстоящие колебания земли.

Однако все же один вопрос остался без ответа – команда исследователей не смогла объяснить сам механизм возникновения "шестого чувства" у животных. Возможно, они ощущают повышенную ионизацию воздуха или чувствуют выход подземных газов — но это все пока только на уровне предположений.

Как мы ранее писали, ученые рассказали о животном, которое поможет победить коронавирус.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины животные
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь