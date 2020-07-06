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Тварини можуть передбачати катаклізми: з'явилися докази

STYLERЖиття    06.07.2020 - 14:13
Тварини можуть передбачати катаклізми: з'явилися докази
Тварини (фото: pixabay.com)

Вчені знайшли підтвердження того, що тварини можуть передбачати землетруси

Тварини можуть передбачати катаклізми, але раніше у вчених не було доказів. Тепер вони з'явилися. Група європейських дослідників з Інституту вивчення поведінки тварин товариства Макса Планка вирішила провести експеримент, при якому з'ясувалося, що домашні тварини можуть передбачати землетруси.

Результати дослідження вчені опублікували в журналі Ethology. Фахівці спостерігали за поведінкою шести корів, п'яти овець і двох собак на фермі в селі Каприлья в Італії. З жовтня 2016 року по квітень 2017 року в регіоні сталося понад 18 тисяч поштовхів магнітудою до 6.6 балів. На фермі встановили сейсмодатчики. Вчені дивилися за тваринами, чи міняли вони свою поведінку перед катаклізмами або залишалися спокійними.

За даними фахівців, майже у кожному випадку підземних поштовхів, за 1-20 годин тварини починали поводитися інакше. І чим ближче корова чи вівця перебувала до епіцентру підземних поштовхів, тим раніше вона починала реагувати на майбутні коливання землі.

Проте все ж одне питання залишилося без відповіді – команда дослідників не змогла пояснити сам механізм виникнення "шостого почуття" у тварин. Можливо, вони відчувають підвищену іонізацію повітря або відчувають вихід підземних газів — але це все поки тільки на рівні припущень.

Як ми раніше писали, вчені розповіли про тварину, яка допоможе перемогти коронавірус.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України животные
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