Живіт ніби вибухне. Що робити, якщо дуже сильно переїли

Прогуляйтеся

Після дуже ситної вечері чи обіду мінімальна рухова активність піде вам на користь. Але в жодному разі не навантажуйте себе тренуваннями, вправами чи бігом. Від цього може стати тільки гірше. 30-хвилинної прогулянки буде цілком достатньо. До того ж вона допоможе вам уникнути печії, якщо ви страждаєте на неї.

Випийте трав'яного чаю

Звучить абсурдно, адже ваш шлунок і так повний, але насправді певні види чаю позитивно впливають на роботу ШКТ. Таку дію мають чай із кореня цикорію та без кофеїну, а також чай із ромашки. Їхній ефект полягає у заспокоєнні шлунка, що й допомагає йому краще перетравити їжу.

Понюхайте перцеву м'яту

Ця рослина взагалі досить чудодійно справляється з різними неприємними запахами, наприклад, на кухні під час приготування їжі. Аромат перцевої м'яти має розслаблювальну дію, допомагає травленню, позбавляє відчуття нудоти, яке часто з'являється після переїдання.

Як припинити переїдати

Тримайте декілька порад, які допоможуть позбутися цієї звички: