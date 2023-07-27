Живот готов взорваться. Как быстро облегчить состояние, если вы переели

Прогуляйтесь

После очень сытного ужина или обеда минимальная двигательная активность пойдет вам на пользу. Но ни в коем случае не нагружайте себя тренировками, упражнениями или бегом. От этого может стать только хуже. 30-минутной прогулки будет вполне достаточно. К тому же она поможет вам избежать изжоги, если вы страдаете ею.

Выпейте травяного чая

Звучит абсурдно, ведь ваш желудок и так полный, но на самом деле некоторые виды чая положительно влияют на работу ЖКТ. Такое действие оказывают чай из корня цикория и без кофеина, а также чай из ромашки. Их эффект заключается в успокоении желудка, что помогает ему лучше переварить пищу.

Понюхайте перечную мяту

Это растение вообще довольно чудодейственно справляется с разными неприятными запахами, например, на кухне во время приготовления пищи. Аромат перечной мяты оказывает расслабляющее действие, помогает пищеварению, лишает ощущения тошноты, часто появляющегося после переедания.

Как прекратить переедать

Соблюдайте несколько советов, которые помогут избавиться от этой привычки: