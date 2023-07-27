Живот готов взорваться. Как быстро облегчить состояние, если вы переели

Всем людям свойственно переедать, и это вполне нормально, хотя и чревато неприятными последствиями. Конечно, желудочно-кишечному тракту сложно справиться со сверхурочным количеством пищи, поэтому стоит ему помочь. Это одновременно облегчит и ваше состояние.
Об этом рассказали на сайте Tips and tricks.
После очень сытного ужина или обеда минимальная двигательная активность пойдет вам на пользу. Но ни в коем случае не нагружайте себя тренировками, упражнениями или бегом. От этого может стать только хуже. 30-минутной прогулки будет вполне достаточно. К тому же она поможет вам избежать изжоги, если вы страдаете ею.
Звучит абсурдно, ведь ваш желудок и так полный, но на самом деле некоторые виды чая положительно влияют на работу ЖКТ. Такое действие оказывают чай из корня цикория и без кофеина, а также чай из ромашки. Их эффект заключается в успокоении желудка, что помогает ему лучше переварить пищу.
Это растение вообще довольно чудодейственно справляется с разными неприятными запахами, например, на кухне во время приготовления пищи. Аромат перечной мяты оказывает расслабляющее действие, помогает пищеварению, лишает ощущения тошноты, часто появляющегося после переедания.
Соблюдайте несколько советов, которые помогут избавиться от этой привычки:
Раньше мы рассказывали, какие продукты вредно совмещать для желудка.
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