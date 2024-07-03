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"Живемо за твій рахунок": Тимур Мірошниченко розкрив подробиці сімейного бюджету

Тимур та Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Зелінська

Відомий український ведучий Тимур Мірошниченко розповів про те, як влаштований їхній сімейний бюджет, а також розповів про період коли вони жили за рахунок коханої.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на подкаст "Квиток на Марс".

У відео, ведучий поділився, що він наполіг на тому аби їхня родина використовувала спільний банківський рахунок. Відбулося це у період після народження донечки Мії, коли його дружина Інна перебувала у декреті й не мала "вільних" грошей.

Тимур зізнається, що він просто заморився надсилати дружині певну суму грошей раз на кілька днів. 

"Я пішов в банк і сказав: "давайте нам просто спільний рахунок". Тобто, рахунок спільний, картки, фізичні - різні, от і все. Мені приходять гроші і вона ними користується. Якими б класними стосунки не були, але все одно я розумію, що просити, умовно кажучи, гроші це завжди трошки неприємно", - поділився Мірошниченко.  

Тимур та Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
 

Ведучий зазначає, що в їхній парі є поняття "сімейних грошей", тобто окремо фінансів тільки Тимура або виключно Інни - не існує. Також він додав, що через це чоловік, гіпотетично, може витрачати кошти, які заробила його дружина. 

Мірошниченко поділився тим, що в його житті був період, коли родина існувала переважно за кошт Інни. Він привів до прикладу 2022 рік і сказав, що тоді ведучий мав одну заробітну плату, якої не вистачало на покриття щомісячних витрат. 

"Памʼятаю такий момент, що я навіть проговорював це Інні, що: "От бачиш, тепер ми живемо за твій рахунок", - розповів Тимур.

Чоловік додав, що попри проблеми з фінансами, в нього не було якихось "тарганів" з приводу того, що він щось повинен. Він зазначив, що вони сімʼя і такі ситуації цілком нормальні. 

 

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