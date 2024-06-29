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Пасія Налчаджіоглу оголосила про вагітність: ексчоловік Лорак неоднозначно відреагував (фото)

Субота 29 червня 2024 15:39
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Пасія Налчаджіоглу оголосила про вагітність: ексчоловік Лорак неоднозначно відреагував (фото) Мурат Налчаджіоглу і Анастасія Фоксі (instagram.com/anastasija_foxy2)
Автор: Любов Блажко

Колишній чоловік Ані Лорак, турецький підприємець Мурат Налчаджіоглу, схоже, скоро вдруге стане батьком. Його нинішня обраниця Анастасія Фоксі повідомила у соцмережах про вагітність, проте чоловік прокоментував цю новину доволі неоднозначно.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Мурата.

Що написала Анастасія, як відреагував Мурат

Так, Анастасія у stories показала фото з позитивним тестом на вагітність, до якого залишила загадкову заяву.

"Найважливіше - знайти правильного відповідального попутника. Але, на жаль, не кожному це вдається", - написала вона.

Пасія Налчаджіоглу оголосила про вагітність: ексчоловік Лорак неоднозначно відреагував (фото)

Анастасія повідомила про вагітність (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

Своєю чергою Мурат не став мовчати та на своїй сторінці прокоментував сказані дівчиною слова. Ексчоловік Лорак заявив, що нібито завжди хотів дитину від Фоксі, але щиро не розуміє, навіщо вона виставляє інформацію про вагітність у мережу.

"Я коли це бачив, то говорив тобі, що я найщасливіший чоловік на світі. Але це було п'ять днів тому, навіщо зараз це викладати і через Instagram це вести все", - йдеться у заяві Налчаджіоглу.

Пасія Налчаджіоглу оголосила про вагітність: ексчоловік Лорак неоднозначно відреагував (фото)

Заява Мурата (Фото: instagram.com/muratnalca)

Залишається невідомим, на якому саме місяці вагітності Анастасія, і чому закохані вирішили влаштувати публічні розбірки та тримати у курсі справи своїх підписників.

Що відомо про стосунки Мурата з його нинішньою обраницею

З Анастасією чоловік разом уже близько пів року. У соцмережах пара демонструвала спільні подорожі, дівчина хвалилася коштовними подарунками від коханого, а також на початку року стало відомо, що він їй освідчився.

На додаток, Фоксі також зізнавалася, що бізнесмен фінансово забезпечує її сина від попередніх стосунків. Але на початку червня Анастасія зробила неоднозначну заяву в соцмережах, натякнувши на ймовірне розірвання стосунків, у тому числі вона видалила усі спільні знімки з Муратом.

Проте вже через деякий час Фоксі спростувала минулі заяви та похвалилася обручкою, тим самим натякнувши на одруження з Налчаджіоглу.

Пасія Налчаджіоглу оголосила про вагітність: ексчоловік Лорак неоднозначно відреагував (фото)Мурат зі своєю нинішньою обраницею (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

Інші стосунки Налчаджіоглу

До слова, попередньою коханою Мурата була інша українка - візажистка Лілія Реус. З нею він одружився у червні минулого року, але вже незабаром вони оголосили про розставання.

Від шлюбу з Ані Лорак підприємець має доньку Софію. Офіційні стосунки чоловіка з відомою українською співачкою, яка обрала Росію, тривали з 2009 року по 2019 рік. Вони познайомилися на відпочинку в Анталії влітку 2003 року, і вже наступного року він приїхав до України. Колишні закохані відіграли два весілля - у Києві та Туреччині.

Нещодавно онкохвора Шеннен Догерті чесно відповіла, чому не наважується на нові стосунки після розлучення.

Також почитайте, які українські зірки знайшли своє кохання після 40 років.

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