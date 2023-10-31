Жив від операції до операції: лікарі в Україні врятували хлопчика з хворобою Гіршпрунга

У Києві лікарі лікарні Охматдит дають надію на нормальне життя. Близько року тривало лікування 12-річного пацієнта з тотальною формою хвороби Гіршпрунга - найважчою вадою розвитку товстої кишки у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку лікарні Охматдит у Facebok .

Як виявили хворобу у дитини

Миколі зараз 12 років, йому подобається риболовля, спорт та активний відпочинок. Складно уявити що ще 2 роки тому він жив від процедури до процедури, від операції до операції.

З самого народження Микола страждав на періодичні закрепи, за місяць він міг схуднути на 4 кг. Йому ставили різні діагнози та давали численні рекомендації, але полегшення не наступало.

Влітку 2020 року батьки Миколи звернулись Охматдит, де після ретельного дообстеження було поставлено діагноз тотальна форма хвороби Гіршпрунга.

В Охматдиті врятували хлопчика з хворобою Гіршпрунга (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Що відомо про хворобу

Хвороба Гіршпрунга є однією з важких вад розвитку товстої кишки й посідає одне з провідних місць в структурі патології травного тракту у дітей. Вона характеризується відсутністю нервових гангліїв в ділянці товстої кишки, що призводить до її дисфункції.

Підступна хвороба може не проявлятись специфічними симптомами та маскуватись під інші захворювання, в чому й полягає основна небезпека.

Після цього хлопчику провели етапне оперативне лікування: резекцію ураженої частини кишківника, формування анастомозу, виведення стоми та завершальне закриття стоми.

Загалом лікування тривало близько року.

В Охматдиті врятували хлопчика з хворобою Гіршпрунга (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)