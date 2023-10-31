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Жил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга

Киев, Вторник 31 октября 2023 15:23
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Жил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга Врачи в Киеве спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве врачи больницы Охматдет дают надежду на нормальную жизнь. Около года продолжалось лечение 12-летнего пациента с тотальной формой болезни Гиршпрунга - тяжелым пороком развития толстой кишки у детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу больницы Охматдет в Facebok.

Как обнаружили болезнь у ребенка

Николаю сейчас 12 лет, ему нравится рыбалка, спорт и активный отдых. Сложно представить, что еще 2 года назад он жил от процедуры к процедуре, от операции к операции.

С самого рождения Николай страдал периодическими запорами, за месяц он мог похудеть на 4 кг. Ему ставили разные диагнозы и давали многочисленные рекомендации, но облегчения не наступало.

Летом 2020 года родители Николая обратились в Охматдет, где после тщательного дообследования был поставлен диагноз тотальная форма болезни Гиршпрунга.

Жил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаЖил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаЖил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаЖил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаЖил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаЖил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаВ Охматдете спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Что известно о болезни

Болезнь Гиршпрунга является одним из тяжелых пороков развития толстой кишки и занимает одно из ведущих мест в структуре патологии пищеварительного тракта у детей. Она характеризуется отсутствием нервных ганглиев в области толстой кишки, что приводит к ее дисфункции.

Коварная болезнь может не проявляться специфическими симптомами и маскироваться под другие заболевания, в чем основная опасность.

После этого мальчику провели этапное оперативное лечение: резекцию пораженной части кишечника, формирование анастомоза, выведение утомления и завершающее закрытие утомления.

В целом лечение длилось около года.

Жил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаЖил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаЖил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью ГиршпрунгаВ Охматдете спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Ранее врачи назвали причины обмеления рук.

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