Жил во дворе: в Киевской области жители частного дома завели тигра (фото)
В Киевской области во дворе частного дома владельцы содержали дикое животное, а именно тигра. Однако люди вовремя пришли в себя и передали хищника в соответствующие зоозащитные центры.
Об этом сообщают на странице UAnimals в Facebook.
"Этот тигр жил в частной собственности. Но хозяева поняли, что ему необходимы соответствующие условия для нормальной жизни, поэтому отдали тигра в Центр спасения", - говорится в сообщении.
Очевидно, что хищник жил в неподходящих условиях, ведь требует много пространства, специального питания и ухода. Поэтому его временные владельцы вовремя спохватились. А откуда взяли животное - не сообщают.
Зоозащитники ищут для тигра новый дом в реабилитационном центре за рубежом, а пока он находится в Украине на восстановлении.
Тигр находится в состоянии стресса и испуга (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Напомним, что в дикой природе тигров становится все меньше и меньше. За последние 100 лет их количество уменьшилось в 25 раз! Следует также добавить, что эти хищники являются краснокнижными, поэтому охота на них и отлов запрещены.
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