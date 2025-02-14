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В життя цих знаків Зодіаку увірвуться зміни. Астролог назвала головних улюбленців долі

Яким знакам Зодіаку дуже скоро пощастить (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Меркурій, який вже здійснив інгресію та нині перебуває в знаку Риб, може принести позитивні зміни, але не всім. Ця планета опинилася в одному з найважчих для себе положень.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому і що саме принесе період Меркурія в Рибах.

"14 лютого о 14:07 Меркурій здійснив інгресію до знаку Риб️. Він перебуватиме у дванадцятому знаку Зодіаку до 3 березня 2025 року, але через свою ретроградність повернеться сюди 30 березня, а остаточно залишить Риби 16 квітня", - розповіла Соловйова.

Це, зазначає астролог, одне з найважчих положень для найспритнішої планети Сонячної системи. 

Уважними з дією Меркурія у цей період треба бути:

  • Рибам
  • Близнюкам
  • Стрільцям
  • Дівам. 

А позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Рак
  • Скорпіон
  • Телець
  • Козоріг.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - розповіла астролог.

"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, музикою, мистецтвом, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами. Сприятливий період для тих, хто пов'язаний з політикою, соціологією, літературою, містикою, паранормальними явищами", - додала вона.

 
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