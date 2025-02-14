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В жизнь этих знаков Зодиака ворвутся перемены. Астролог назвала главных любимчиков судьбы

Каким знакам Зодиака очень скоро повезет (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Меркурий, который уже совершил ингрессию и сейчас находится в знаке Рыб, может принести положительные изменения, но не всем. Эта планета оказалась в одном из самых тяжелых для себя положений.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому и что именно принесет период Меркурия в Рыбах.

"14 февраля в 14:07 Меркурий совершил ингрессию в знак Рыб️. Он будет находиться в двенадцатом знаке Зодиака до 3 марта 2025 года, но из-за своей ретроградности вернется сюда 30 марта, а окончательно покинет Рыбы 16 апреля", - рассказала Соловьева.

Это, отмечает астролог, одно из самых тяжелых положений для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Внимательными с действием Меркурия в этот период надо быть:

  • Рыбам
  • Близнецам
  • Стрельцам
  • Девам.

А положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Рак
  • Скорпион
  • Телец
  • Козерог.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - рассказала астролог.

"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с религией, психологией, психотерапией, музыкой, искусством, гуманитарными науками, педагогикой, химией, фармакологией, медициной, парапсихологией, кинематографом, дальними путешествиями. Благоприятный период для тех, кто связан с политикой, социологией, литературой, мистикой, паранормальными явлениями", - добавила она.

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