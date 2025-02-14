В жизнь этих знаков Зодиака ворвутся перемены. Астролог назвала главных любимчиков судьбы

"14 февраля в 14:07 Меркурий совершил ингрессию в знак Рыб️. Он будет находиться в двенадцатом знаке Зодиака до 3 марта 2025 года, но из-за своей ретроградности вернется сюда 30 марта, а окончательно покинет Рыбы 16 апреля", - рассказала Соловьева.

Это, отмечает астролог, одно из самых тяжелых положений для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Внимательными с действием Меркурия в этот период надо быть:

Рыбам

Близнецам

Стрельцам

Девам.

А положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Рак

Скорпион

Телец

Козерог.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - рассказала астролог.

"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с религией, психологией, психотерапией, музыкой, искусством, гуманитарными науками, педагогикой, химией, фармакологией, медициной, парапсихологией, кинематографом, дальними путешествиями. Благоприятный период для тех, кто связан с политикой, социологией, литературой, мистикой, паранормальными явлениями", - добавила она.