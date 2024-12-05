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Життя цих знаків Зодіаку наповниться дивами вже у п'ятницю. Хто у списку улюбленців Всесвіту

Таро-гороскоп на п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже у п'ятницю, 6 грудня, Всесвіт подарує посмішку представникам 4 знаків Зодіаку. У їхньому житті нарешті розпочнеться свято.

Яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Рак

Починайте вірити в дива, адже вже у п'ятницю ви отримаєте свій щасливий білет. Всесвіт вирішив щедро нагородити вас, приймайте цей подарунок і не забувайте про щиру подяку. Пам'ятайте, що добрі справи завжди вертаються.

Риби

Таро-гороскоп на четвер обіцяє вам казкові зміни. 6 грудня ви зможете багато чого усвідомити та переосмислити. Всесвіт готує для вас справжнє диво, яке стрімко увірветься у ваше життя і допоможе вам позбутися всього, що приносить прикрість.

Близнюки

Час рухатися вперед! Останнім часом ви могли засидітися на одному місці та втратити віру у позитивні зміни. Тепер же все стане на свої місця, ви пурхатимете від щастя. Забувайте про негатив і зосередьтеся на тому, що справді важливо.

Скорпіон

Таро-гороскоп на 6 грудня обіцяє вам приємний сюрприз. Всесвіт допоможе вам вирішити непросте завдання, через яке ви не могли спокійно насолоджуватися життям. Починайте будувати плани та поверніть собі віру в дива - вони трапляються з тими, хто на це чекає всім серцем.

До речі, раніше ми вже розповідали, що ретроградний Марс поверне колишніх в життя чотирьох знаків Зодіаку.

Крім цього, нещодавно астролог відповіла, коли потрібно ставити ялинку.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Tarot, Astrotwins.

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