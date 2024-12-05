Минуле постукає у двері. Ретроградний Марс поверне колишніх в життя цих знаків Зодіаку

Вже 6 грудня ретроградний Марс опиниться у знаку Лева. І це принесе чимало змін в особистому житті. Представники 3 знаків Зодіаку відчують ретроград дуже гостро, адже до них можуть повернутися колишні.

Кому любовний гороскоп обіцяє пригоди та зустріч з минулим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Collective World .

Водолій

Любовний гороскоп обіцяє вам надзвичайні пригоди. Ретроградний Марс вирішив перевірити вас на міцність. З'явиться спокуса, ви можете зустрітись з колишнім партнером, який у минулому розбив ваше серце.

Не варто намагатися помститися тому, про кого просто потрібно забути. Намагайтеся максимально дистанціюватися від людини з минулого. Марс не просто так знову зводить ваші шляхи з колишнім, настав час зробити остаточні висновки.

Козоріг

Вже у грудні ви знову можете зустрітися зі своєю колишньою другою половинкою. І той, хто не цінував вашу доброту в минулому, тепер усіма силами намагатиметься заслужити вашу увагу. Чи готові ви знову дати шанс такій людині?

Не поспішайте з рішеннями. Швидше за все, ви можете довіритись і спробувати склеїти те, що було розбите. Однак не чекайте від цих стосунків надто багато, дайте їм шанс, але не забувайте, що все може закінчитися.

Овен

Найближчим часом у ваше життя може постукати колишній, про якого ви навряд чи хочете згадувати. Найімовірніше, людина з минулого знову спробує з вами зблизитися. Однак не поспішайте пірнати у вир із головою.

Згадайте, чим закінчилися ваші стосунки. Крім цього, не варто забувати про причини розлучення. Час нерідко стирає погані спогади, проте ретроградний Марс не просто так посилає у ваше життя колишнього партнера - вам треба засвоїти цей урок.