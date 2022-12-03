Життя без світла. 5 професійних порад, як вистояти цієї зими

Порада 1: Не бійтеся скасування планів

Неможливість зателефонувати чи написати повідомлення, приготувати сніданок, вмитися, прийняти душ, переглянути новини - звичайно ж, руйнує чи суттєво змінює наші плани.

Повне чи часткове скасування довгострокових чи короткострокових планів у психології має назву - фрустрація.

Вона, у свою чергу, обов'язково веде до реакції психіки у відповідь. Навіть якщо у вас фрустрація призводить до неконтрольованого гніву, обурення та інших неприємних симптомів - це норма і це не повинно вас лякати.

Порада 2: Бурхлива реакція на ситуацію вашої психіки - це нормально

Важливо розуміти, що реакція психіки на відключення світла у всіх дуже індивідуальна. Можливо, багатьом захочеться знизити свою фізичну активність, багато спати, мінімізувати спілкування, хтось навпаки - захоче спілкування чи інтиму, когось потягне на об'їдання. Не треба плутати це з депресією, такі реакції - відповідь організму на стрес. А депресія - це щось інше. Це повне закриття від світу, усвідомлене відключення від контакту із собою та навколишнім світом.

Війна - це вже фрустрація та життя в умовах тотальної небезпеки. А при цьому якщо ще й відключають надовго світло та позбавляють людину базових потреб - потрібно бути готовим до виникнення різноманітних реакцій психіки людини. Якою буде реакція - залежить від дитячих травм кожної окремо взятої особи. Професійний психолог бачить дані "несправності" і розуміє, як саме можна допомогти людині.

Порада 3: Стежте за своїми думками

Такі екстремальні умови, як тривалі відключення світла під час війни, можуть призвести і до негативних змін. Важливо відстежувати свої думки та відчуття. Якщо ви прокинулися вранці, а в квартирі немає світла і вас при цьому відвідують похмурі думки про те, що жити зовсім не хочеться або нічого не вийде і будь-яке починання приречене на провал - це дуже небезпечний синдром.

Такі думки психологи трактують як відсутність підтримки зовні і людині нема на що спиратися всередині. Як результат – з'являються думки про те, що не хочеться жити, чи є бажання залишитися уві сні. А бажання залишитися уві сні, якомога довше спати – це захисний механізм психіки, спрямований на те, щоб простіше пережити життєві складності. Якщо ж у вас з'явилися думки про те, що не хочеться жити, обов'язково зверніться до психолога.

Фото: Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Порада 4: Пам'ятайте, що найнебезпечніша - соціальна ізоляція

Дуже важливим моментом залишається неможливість спілкуватися з близькими - неможливість зателефонувати чи навіть написати повідомлення, адже за відсутності світла часто немає мобільного зв'язку та інтернету. Подібна соціальна фрустрація набагато глобальніша і важча за побутову - вона призводить до того, що особистість залишається у вакуумі, наодинці з ситуацією, що склалася, замкненою в чотирьох стінах.

Тривалі відключення світла та мобільного зв'язку - величезне випробування для нашої психіки. В наявності ще більша соціальна ізоляція, тижні під час пандемії. Крім того, якщо за часів ковіда більшість з нас могли працювати віддалено, то при відключенні світла - така можливість зникла. Таким чином багато хто залишився ще й без можливості працювати та заробляти.

Порада 5: Танцюйте у темряві

Яким чином полегшити собі наслідки стресу, пов'язаного з тимчасовим відключенням світла і зв'язку? Намагайтеся не замикатися та не панікувати. Відключення світла чудова можливість - якісно провести час із чоловіком, пограти чи почитати з дитиною.

Важливо продовжувати рухатися, отримувати позитивні емоції, хоч би як це було складно в даній ситуації. Відмінним способом розрядки та виходу енергії є танці. Ви можете завчасно зберегти в телефоні уроки від вчителя або тренера, що сподобався, і під час відключення світла - розучувати нові па. Спочатку це буде зробити складно - негативні емоції можуть брати гору, але варто зробити невелике зусилля і вас захопить цей процес.

Чудовим способом зайняти себе під час відключення світла є медитації, дихальні практики, тривалі прогулянки та домашні заняття спортом. Прийом "вільні ноги" чудово підійде всім!

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