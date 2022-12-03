Жизнь без света. 5 профессиональных советов, как выстоять этой зимой

Постоянные отключения света, пребывание во тьме в течение длительного времени, разрушение планов могут привести к угнетенному состоянию и депрессивным настроениям. Но предотвратить это вполне возможно.
Профессиональные советы по выживанию во время блекаута дала психолог Алена Щербань.
Невозможность позвонить по телефону или написать сообщение, приготовить завтрак, умыться, принять душ, просмотреть новости - конечно же, разрушает или существенно меняет наши планы.
Полная либо частичная отмена долгосрочных либо краткосрочных планов в психологии называется - фрустрация.
Она, в свою очередь, обязательно ведет к ответной реакции психики. Даже если у вас фрустрация приводит к неконтролируемому гневу, возмущению и другим неприятным симптомам - это норма и это не должно вас пугать.
Важно понимать, что реакция психики на отключение света у всех очень индивидуальна. Возможно, многим захочется снизить свою физическую активность, много спать, минимизировать общение, кто-то наоборот - захочет общения или интима, кого-то потянет на объедание. Не надо путать это с депрессией, такие реакции - ответ организма на стресс. А депрессия - это нечто другое. Это полное закрытие от мира, осознанное отключение от контакта с собой и окружающим миром.
Война - это уже фрустрация и жизнь в условиях тотальной опасности. А при этом если еще отключают надолго свет и лишают человека базовых потребностей - нужно быть готовым к возникновению разнообразных реакций психики человека. Какой будет реакция - зависит от детских травм каждого отдельно взятого лица. Профессиональный психолог видит данные "неисправности" и понимает, каким образом можно помочь человеку.
Такие экстремальные условия, как длительные отключения света во время войны, могут привести к негативным изменениям. Важно отслеживать свои мысли и чувства. Если вы проснулись утром, а в квартире нет света и вас при этом навещают мрачные мысли о том, что жить совсем не хочется или ничего не получится и любое начинание обречено на провал - это очень опасный синдром.
Такие мысли психологи трактуют как отсутствие поддержки снаружи и человеку не на что опираться внутри. Как результат – появляются мысли о том, что не хочется жить или есть желание остаться во сне. А желание остаться во сне как можно дольше спать - это защитный механизм психики, направленный на то, чтобы проще пережить жизненные сложности. Если у вас появились мысли о том, что не хочется жить, обязательно обратитесь к психологу.
Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)
Очень важным моментом остается невозможность общаться с близкими - невозможность позвонить по телефону или даже написать сообщение, ведь при отсутствии света часто нет мобильной связи и интернета. Подобная социальная фрустрация гораздо глобальнее и тяжелее бытовой - она приводит к тому, что личность остается в вакууме, наедине со сложившейся ситуацией, замкнутой в четырех стенах.
Длительные отключения света и мобильной связи - огромное испытание для нашей психики. Налицо еще большая социальная изоляция, недели во время пандемии. Кроме того, если во времена наводнения большинство из нас могли работать удаленно, то при отключении света - такая возможность исчезла. Таким образом, многие остались еще и без возможности работать и зарабатывать.
Как облегчить себе последствия стресса, связанного с временным отключением света и связи? Старайтесь не замыкаться и не паниковать. Отключение света отличная возможность - качественно провести время с мужчиной, поиграть или почитать с ребенком.
Важно продолжать двигаться, получать положительные эмоции, как бы это ни было сложно в данной ситуации. Отличным способом разрядки и выхода энергии являются танцы. Вы можете заранее сохранить в телефоне уроки от понравившегося учителя или тренера и при отключении света - разучить новые па. Сначала это будет сделать сложно - негативные эмоции могут одерживать верх, но стоит сделать небольшое усилие и вас увлечет этот процесс.
Прекрасным способом занять себя при отключении света являются медитации, дыхательные практики, длительные прогулки и домашние занятия спортом. Прием "свободные ноги" отлично подойдет всем!
Выходите из дома и уходите без какой-либо цели и маршрута в течение 30 минут. Техника помогает очистить голову от назойливых мыслей, вернуть оптимизм и трезвость сознания.
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