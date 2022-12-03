Жизнь без света. 5 профессиональных советов, как выстоять этой зимой

Совет 1: Не бойтесь отмены планов

Невозможность позвонить по телефону или написать сообщение, приготовить завтрак, умыться, принять душ, просмотреть новости - конечно же, разрушает или существенно меняет наши планы.

Полная либо частичная отмена долгосрочных либо краткосрочных планов в психологии называется - фрустрация.

Она, в свою очередь, обязательно ведет к ответной реакции психики. Даже если у вас фрустрация приводит к неконтролируемому гневу, возмущению и другим неприятным симптомам - это норма и это не должно вас пугать.

Совет 2: Бурная реакция на ситуацию вашей психики - это нормально

Важно понимать, что реакция психики на отключение света у всех очень индивидуальна. Возможно, многим захочется снизить свою физическую активность, много спать, минимизировать общение, кто-то наоборот - захочет общения или интима, кого-то потянет на объедание. Не надо путать это с депрессией, такие реакции - ответ организма на стресс. А депрессия - это нечто другое. Это полное закрытие от мира, осознанное отключение от контакта с собой и окружающим миром.

Война - это уже фрустрация и жизнь в условиях тотальной опасности. А при этом если еще отключают надолго свет и лишают человека базовых потребностей - нужно быть готовым к возникновению разнообразных реакций психики человека. Какой будет реакция - зависит от детских травм каждого отдельно взятого лица. Профессиональный психолог видит данные "неисправности" и понимает, каким образом можно помочь человеку.

Совет 3: Следите за своими мыслями

Такие экстремальные условия, как длительные отключения света во время войны, могут привести к негативным изменениям. Важно отслеживать свои мысли и чувства. Если вы проснулись утром, а в квартире нет света и вас при этом навещают мрачные мысли о том, что жить совсем не хочется или ничего не получится и любое начинание обречено на провал - это очень опасный синдром.

Такие мысли психологи трактуют как отсутствие поддержки снаружи и человеку не на что опираться внутри. Как результат – появляются мысли о том, что не хочется жить или есть желание остаться во сне. А желание остаться во сне как можно дольше спать - это защитный механизм психики, направленный на то, чтобы проще пережить жизненные сложности. Если у вас появились мысли о том, что не хочется жить, обязательно обратитесь к психологу.

Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Совет 4: Помните, что самая опасная - социальная изоляция

Очень важным моментом остается невозможность общаться с близкими - невозможность позвонить по телефону или даже написать сообщение, ведь при отсутствии света часто нет мобильной связи и интернета. Подобная социальная фрустрация гораздо глобальнее и тяжелее бытовой - она приводит к тому, что личность остается в вакууме, наедине со сложившейся ситуацией, замкнутой в четырех стенах.

Длительные отключения света и мобильной связи - огромное испытание для нашей психики. Налицо еще большая социальная изоляция, недели во время пандемии. Кроме того, если во времена наводнения большинство из нас могли работать удаленно, то при отключении света - такая возможность исчезла. Таким образом, многие остались еще и без возможности работать и зарабатывать.

Совет 5: Танцуйте во тьме

Как облегчить себе последствия стресса, связанного с временным отключением света и связи? Старайтесь не замыкаться и не паниковать. Отключение света отличная возможность - качественно провести время с мужчиной, поиграть или почитать с ребенком.

Важно продолжать двигаться, получать положительные эмоции, как бы это ни было сложно в данной ситуации. Отличным способом разрядки и выхода энергии являются танцы. Вы можете заранее сохранить в телефоне уроки от понравившегося учителя или тренера и при отключении света - разучить новые па. Сначала это будет сделать сложно - негативные эмоции могут одерживать верх, но стоит сделать небольшое усилие и вас увлечет этот процесс.

Прекрасным способом занять себя при отключении света являются медитации, дыхательные практики, длительные прогулки и домашние занятия спортом. Прием "свободные ноги" отлично подойдет всем!

Выходите из дома и уходите без какой-либо цели и маршрута в течение 30 минут. Техника помогает очистить голову от назойливых мыслей, вернуть оптимизм и трезвость сознания.