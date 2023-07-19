ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Життя стане простішим. Як навчитися ухвалювати рішення без сумнівів: поради психологів

Новость на русском →
Україна, Середа 19 липня 2023 20:24
Життя стане простішим. Як навчитися ухвалювати рішення без сумнівів: поради психологів Як стати рішучим (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Часто буває так, що ухвалити те чи інше рішення буває непросто. Проте вагання в житті можуть заважати та віддаляти вас від справжніх бажань.

Як навчитися без сумніву ухвалювати рішення, розповіли в Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

Страх помилитися

Людина може так сильно боятися помилитися, що відмовляється від будь-якого вибору. Така нерішучість може негативно впливати на якість усього життя. Бувають випадки, коли під час вибору справді важливо зважити всі "за" та "проти".

Проте в простіших запитаннях варто звикнути до того, що помилятися - це нормально. Помилки допомагають розвиватися та вчитися на власному досвіді.

Чітке розуміння власних цілей та пріоритетів

Роблячи вибір, завжди зважайте на те, що для вас у пріоритеті та як ваше рішення вплине на вас у майбутньому. Так вам буде простіше зважувати переваги та недоліки певного рішення.

Залишайте простір для "маневру"

Інакше кажучи, підготуйте для себе план "Б".

Якщо вам все одно потрібно остаточне рішення, але це складно, обдумайте, що ви будете робити у випадку провалу. Наприклад, якщо ви хочете змінити рід діяльності, то чим будете займатися, якщо не відразу зможете знайти нову роботу.

Подумки складіть сценарій, що робитимете, якщо передумаєте або ваше рішення виявиться помилковим. Це допоможе не розгубитися в неочікуваній ситуації та діяти згідно з планом.

Раніше ми розповідали, як ділити домашні обов'язки в шлюбі.

Читайте також, як закоханим провести відпустку та не посваритися.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради