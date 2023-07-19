Життя стане простішим. Як навчитися ухвалювати рішення без сумнівів: поради психологів

Часто буває так, що ухвалити те чи інше рішення буває непросто. Проте вагання в житті можуть заважати та віддаляти вас від справжніх бажань.

Страх помилитися

Людина може так сильно боятися помилитися, що відмовляється від будь-якого вибору. Така нерішучість може негативно впливати на якість усього життя. Бувають випадки, коли під час вибору справді важливо зважити всі "за" та "проти".

Проте в простіших запитаннях варто звикнути до того, що помилятися - це нормально. Помилки допомагають розвиватися та вчитися на власному досвіді.

Чітке розуміння власних цілей та пріоритетів

Роблячи вибір, завжди зважайте на те, що для вас у пріоритеті та як ваше рішення вплине на вас у майбутньому. Так вам буде простіше зважувати переваги та недоліки певного рішення.

Залишайте простір для "маневру"

Інакше кажучи, підготуйте для себе план "Б".

Якщо вам все одно потрібно остаточне рішення, але це складно, обдумайте, що ви будете робити у випадку провалу. Наприклад, якщо ви хочете змінити рід діяльності, то чим будете займатися, якщо не відразу зможете знайти нову роботу.

Подумки складіть сценарій, що робитимете, якщо передумаєте або ваше рішення виявиться помилковим. Це допоможе не розгубитися в неочікуваній ситуації та діяти згідно з планом.