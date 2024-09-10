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"Життя - річ непередбачувана". Слава Камінська возз'єдналася з екс-чоловіком (фото)

Слава Камінська і Едгар Камінський (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська возз'єдналася з колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром. Щоправда, лише для спільного фото з дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, екс-подружжя разом з донькою Лаурою та сином Леоном влаштувало фотосесію.

На кадрах Слава та Едгар позували на галявині.

"Можна розійтися з партнером, але не можна розходитися з дітьми. Життя - річ непередбачувана. Буває так, що в певний момент той, з ким дихали в унісон, зідзвонювались двадцять разів за день і ділили одну подушку віддаляється і стає чужим. Це - нормально", - написала співачка.

“Можна стати колишніми чоловіком і дружиною, але не можна стати колишніми мамою чи татом. Як дитина, чиї батьки розійшлися, як ніхто розумію, як це буває боляче і складно", - додала зірка.

Слава Камінська і Едгар Камінський з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Також вона зазначила, що після розлучення не налаштовувала дітей проти батька.

"Якщо у вас є діти, важливо не забувати, що в цих дітей ніколи не буде інших батьків. Мама і тато завжди залишаються мамою і татом. І не треба забувати про ці найважливіші ролі… Щиро не розумію, що у голові людей, які починають ділити дітей і робити один одному шкоду, налаштовуючи дітей один проти одного. Це дуже егоїстично", - сказала артистка.

Слава Камінська і Едгар Камінський з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава та Едгар Камінські офіційно розлучилися 1 липня 2019 року. Пара одружилася 16 липня 2014 року, у шлюбі у них народилося двоє дітей. Сам Едгар пізніше заявив, що саме він став ініціатором розлучення. 

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