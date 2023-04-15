Життя може суттєво змінитися: чому не можна користуватись чужим гребінцем
Предмети, якими людина користується щодня, як правило, інтимні і належать тільки їй. Іноді жінки грішать, коли діляться своїм гребінцем з іншими. Така проста звичка може суттєво змінити життя.
Чому не можна давати іншим свій гребінець - читайте на Styler нижче.
Що може статись
Користуватися чужим гребінцем не зовсім правильно і безпечно. Вся тому, що на гребінці можуть накопичуватись захворювання шкіри голови. Найненависніше - педикульоз, його причиною може стати використання чужої гребінця.
Пояснення прикмети
З давніх-давен не прийнято ділитися своїм гребінцем з іншими жінками. Пояснюється це тим, що разом з гребінцем інша жінка може насититися вашою енергією і здоров'ям.
В результаті власницю гребінця можуть покинути життєві сили. Все це приверне в життя жінки біди і неприємні події.
Чому не можна класти гребінець на стіл
Багато людей вірять в прикмети та дотримують їх. Вважається що ні за яких обставин не можна класти гребінець на стіл.
Все через те, що він може залучити її володарю сльози, плітки і навіть ганьбу. Також може погіршитися фінансовий стан.
Зламався гребінець
Зламаний гребінь необхідно якнайшвидше виникнути. Прикмета свідчить, що, розчісуючи волосся ми прибираємо з себе погану енергетику.
Коли гребінець переповнюється негативом, то тоді він ламається. Щоб не наражатися на небезпеку, його потрібно викинути.
Раніше ми повідомляли, як часто потрібно міняти гребінець.
Також ми писали, що може статись з волоссям і шкірою голови, якщо не чистити гребінець.