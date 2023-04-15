Жизнь может существенно измениться: почему нельзя пользоваться чужой расческой

Предметы, которыми человек пользуется каждый день, как правило, интимны и принадлежат только ему. Иногда женщины грешат, когда делятся своей расческой с другими. Такая простая привычка может существенно изменить жизнь.

Почему нельзя давать другим свою расческу - читайте на Styler ниже .

Что может произойти

Пользоваться чужой расческой не совсем правильно и безопасно. Все потому, что на гребешке могут накапливаться заболевания кожи головы. Самое ненавистное – педикулез, его причиной может стать использование чужого гребешка.

Объяснение приметы

Издавна не принято делиться своей расческой с другими женщинами. Объясняется это тем, что вместе с расческой другая женщина может насытиться вашей энергией и здоровьем.

В результате обладательницу расчески могут покинуть жизненные силы. Все это привлечет к жизни женщины беды и неприятные события.

Почему нельзя класть расческу на стол

Многие верят в приметы и соблюдают их. Считается, что ни при каких обстоятельствах нельзя класть расческу на стол.

Все потому, что он может привлечь ее обладателю слезы, сплетни и даже позор. Также может ухудшиться финансовое состояние.

Сломалась расческа

Сломанный гребень необходимо как можно быстрее возникнуть. Признак свидетельствует, что, расчесывая волосы, мы убираем из себя плохую энергетику.

Когда расческа переполняется негативом, то тогда она ломается. Чтобы не подвергаться опасности, его нужно выбросить.