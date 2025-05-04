У житті цих знаків Зодіаку починається "біла смуга": хто потрапив до списку щасливчиків

Телець

На Тельців чекає період стабільності та матеріального піднесення. Ваші зусилля, нарешті, почнуть приносити відчутні результати, особливо у фінансах і роботі. З'явиться відчуття впевненості в завтрашньому дні, а важливі справи підуть легше. Вдалий час для великих покупок і зміцнення стосунків.

Діва

Для Дів відкривається новий етап - період внутрішньої гармонії й натхнення. На вас чекають приємні новини в особистому житті або кар'єрі, а також несподівані можливості для розвитку. Ви знову відчуєте контроль над подіями та впевненість у своїх силах. Час діяти сміливо - зірки на вашому боці.

Водолій

У Водоліїв нарешті з'явиться енергія для втілення ідей, які давно чекали свого часу. Ваші креативність і нестандартне мислення принесуть визнання й успіх. Стосунки з оточенням покращаться, можливі нові корисні знайомства. Позитивні зміни прийдуть раптово, але точно - і саме тоді, коли ви матимете в цьому потребу.

Риби

Для Риб починається світлий період емоційної рівноваги та приємних подій. Ваша інтуїція посилиться, і це допоможе уникнути непотрібних ризиків і робити правильні вибори. Вірогідні позитивні зміни у стосунках або нові романтичні знайомства. Також покращиться загальне самопочуття як фізичне, так і моральне.