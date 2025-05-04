В жизни этих знаков Зодиака начинается "белая полоса": кто попал в список счастливчиков

Телец

Тельцам предстоит период стабильности и материального подъема. Ваши усилия, наконец, начнут приносить ощутимые результаты, особенно в финансах и работе. Появится чувство уверенности в завтрашнем дне, а важные дела пойдут полегче. Удачное время для больших покупок и укрепления отношений.

Дева

Для Дев открывается новый этап - период внутренней гармонии и вдохновения. Вас ожидают приятные новости в личной жизни или карьере, а также неожиданные возможности для развития. Вы снова почувствуете контроль над событиями и уверенность в своих силах. Пора действовать смело - звезды на вашей стороне.

Водолей

У Водолеев наконец-то появится энергия для воплощения давно ожидавших в свое время идей. Ваши креативность и нестандартное мышление принесут признание и успех. Отношения с окружающими улучшатся, возможны новые полезные знакомства. Положительные изменения придут внезапно, но точно - и именно тогда, когда вы будете в этом нуждаться.

Рыбы

Для Рыб начинается светлый период эмоционального равновесия и приятных событий. Ваша интуиция усилится, и это поможет избежать ненужных рисков и делать правильные выборы. Вероятны положительные изменения в отношениях или новые романтические знакомства. Также улучшится общее самочувствие как физическое, так и моральное.