У житті трьох знаків Зодіаку закінчиться "чорна смуга". Хто зітхне з полегшенням

Козоріг

Меркурій у ретрограді допоможе вам переглянути життєві принципи та багато що змінити. Завдяки цьому ви зумієте позбавитися проблем і почати все з чистого аркуша, що подарує вам радість.

Будьте гнучкими у своїх рішеннях. Ви зможете забути про "чорну смугу", якщо навчитеся мислити ширше. Доля вирішила внести у ваше життя свої корективи та всі вони приведуть лише до хорошого результату.

Терези

Ви відчуєте м'який вплив ретрограду, який насправді дуже на вас вплине. Все станеться практично непомітно. У якийсь момент ви зможете озирнутися і зрозуміти, що "чорній смузі" настав кінець.

Звісно, без перевірки на міцність не обійдеться. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та не думайте про погане. Ви з легкістю здолаєте будь-які вершини та почнете оточувати себе по-справжньому добрими людьми.

Овен

Готуйтеся до запаморочливих змін. Звичайно, спочатку ретроград та його наслідки можуть вас налякати. Однак не варто боятися чогось нового, все це допоможе вам позбутися того, що тягнуло вас на дно.

Впустіть свято у своє життя. "Чорній смузі" настав кінець, тепер ви зможете досягати бажаного та забути про смуток.