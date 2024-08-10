В жизни трех знаков Зодиака закончится "черная полоса". Кто вздохнет с облегчением

Козерог

Меркурий в ретрограде поможет вам пересмотреть жизненные принципы и многое изменить. Благодаря этому вы сумеете избавиться от проблем и начать все с чистого листа, что подарит вам радость.

Будьте гибкими в своих решениях. Вы сможете забыть о "черной полосе", если научитесь мыслить шире. Судьба решила внести в вашу жизнь свои коррективы, и все они приведут лишь к хорошему результату.

Весы

Вы ощутите мягкое влияние ретрограда, которое на самом деле очень сильно на вас повлияет. Все произойдет практически незаметно. В какой-то момент вы сможете осмотреться и понять, что "черной полосе" пришел конец.

Конечно, без проверки на прочность не обойдется. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и не думайте о плохом. Вы с легкостью одолеете любые вершины и начнете окружать себя по-настоящему хорошими людьми.

Овен

Готовьтесь к головокружительным переменам. Конечно, поначалу ретроград и его последствия могут вас испугать. Однако не стоит бояться перемен, все это поможет вам избавиться от того, что тянуло вас на дно.

Впустите праздник в свою жизнь. "Черной полосе" пришел конец, теперь вы сможете добиваться желаемого и забыть о грусти.