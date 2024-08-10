RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В жизни трех знаков Зодиака закончится "черная полоса". Кто вздохнет с облегчением

Каким знакам Зодиака вскоре повезет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Меркурий, который стал ретроградным 4 августа и будет оставаться в этом положении почти до конца августа, принесет не только проблемы. Представители трех знаков Зодиака смогут вздохнуть с облегчением, ведь их жизнь наконец-то наполнится счастьем.

У каких знаков Зодиака закончится "черная полоса", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Козерог

Меркурий в ретрограде поможет вам пересмотреть жизненные принципы и многое изменить. Благодаря этому вы сумеете избавиться от проблем и начать все с чистого листа, что подарит вам радость.

Будьте гибкими в своих решениях. Вы сможете забыть о "черной полосе", если научитесь мыслить шире. Судьба решила внести в вашу жизнь свои коррективы, и все они приведут лишь к хорошему результату. 

Весы

Вы ощутите мягкое влияние ретрограда, которое на самом деле очень сильно на вас повлияет. Все произойдет практически незаметно. В какой-то момент вы сможете осмотреться и понять, что "черной полосе" пришел конец.

Конечно, без проверки на прочность не обойдется. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и не думайте о плохом. Вы с легкостью одолеете любые вершины и начнете окружать себя по-настоящему хорошими людьми.

Овен

Готовьтесь к головокружительным переменам. Конечно, поначалу ретроград и его последствия могут вас испугать. Однако не стоит бояться перемен, все это поможет вам избавиться от того, что тянуло вас на дно.

Впустите праздник в свою жизнь. "Черной полосе" пришел конец, теперь вы сможете добиваться желаемого и забыть о грусти.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология