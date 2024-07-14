UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У житті трьох знаків Зодіаку розпочнеться "біла смуга". Готуйтеся до змін

Які знаки Зодіаку відродяться з попелу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже дуже скоро представники чотирьох знаків Зодіаку розпочнуть нове життя. Все зміниться, доля вирішила ощасливити їх за всі страждання у минулому.

Які знаки Зодіаку з головою накриють зміни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Collective World.

Близнюки

Незабаром вам дуже пощастить. Ваше життя почне змінюватися на краще, а ви зможете сяяти, наче найяскравіша зірка. Ставте перед собою нові цілі, обов'язково заплануйте грандіозну пригоду.

Не варто соромитись свого успіху. Дбайте про себе і насолоджуйтесь життям. Не шкодуйте грошей на своє здоров'я та відпочинок, незабаром ви отримаєте додатковий дохід.

Терези

Найближчі тижні буде сповнено неймовірними подіями. Не заривайте свої таланти та проявіть ініціативу. Ви швидко побачите результати своїх старань, вони дадуть вам чимало грошей.

Візуалізуйте свій успіх. Мрійте і не сумнівайтеся у своїх силах, удача буде на вашому боці. І якщо ви зірвете куш, обов'язково інвестуйте гроші у свій розвиток.

Овен

Незабаром ви зрозумієте, що після "чорної смуги" завжди настає "біла". Відроджуйтесь, дива назавжди змінять ваше життя. І найголовніший подарунок, який готує для вас доля, це велике кохання.

Якщо ви самотні - не намагайтеся залікувати душевні рани випадковими зв'язками. Ви зустрінете свою людину, яка зробить вас найщасливішими. А якщо ж у вас є друга половинка - цінуйте її, це найголовніше.

До речі, нещодавно ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить вже з понеділка.

Крім того, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку приречені на кар'єрний провал.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія