RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В жизни трех знаков Зодиака начнется "белая полоса". Готовьтесь к переменам

Какие знаки Зодиака возродятся из пепла (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже очень скоро представители четырех знаков Зодиака начнут новую жизнь. Все изменится, судьба решила осчастливить их за все страдания в прошлом.

Какие знаки Зодиака с головой накроют перемены, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Вскоре вам очень повезет. Ваша жизнь начнет меняться к лучшему, а вы сможете сиять, словно самая яркая звезда. Ставьте перед собой новые цели, обязательно запланируйте грандиозное приключение.

Не стоит стыдиться своего успеха. Заботьтесь о себе и наслаждайтесь жизнью. Не жалейте денег на свое здоровье и отдых, вскоре вы получите дополнительный доход.

Весы

Ближайшие недели будут наполнены невероятными событиями. Не зарывайте свои таланты и проявите инициативу. Вы быстро увидите результаты своих стараний, они принесут вам немало денег.

Визуализируйте свой успех. Мечтайте и не сомневайтесь в своих силах, удача будет на вашей стороне. И если вы сорвете куш, обязательно инвестируйте деньги в свое развитие.

Овен

Вскоре вы поймете, что после "черной полосы" всегда наступает "белая". Возрождайтесь, чудеса навсегда изменят вашу жизнь. И самый главный подарок, который готовит для вас судьба, это большая любовь.

Если вы одиноки - не пытайтесь залечить душевные раны случайными связями. Вы встретите своего человека, который сделает вас самыми счастливыми. А если же у вас есть вторая половинка - цените ее, это самое главное.

К слову, недавно мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака повезет уже с понедельника.

Помимо этого, ранее стало известно, какие знаки Зодиака обречены на карьерный провал.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология